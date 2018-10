Werrason décidé à servir la Nation autrement

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le roi de la forêt, le phénomène Werrason est déterminé à changer sa vie dans les tout prochains jours. Artiste-musicien-interprète de renommée, le patron de l’orchestre Wenge Musica Maison Mère embrasse désormais autrement l’avenir.

En effet, ce n’est plus une blague, dit-il, à son entourage, les jours qui viennent il faudra compter avec lui dans le circuit de décideurs congolais. Pour, il postule à la députation provinciale dans la capitale et à la députation nationale à Kikwit dans le Kwilu. Liant l’acte à la parole, tout comme un politicien à venir, il roule sans cesse en multipliant des interviews à plusieurs médias pour expliquer ce qu’il fera pour le pays demain. Il y va en tablant sur son cahier de charge, mieux son projet de société ancrée sur la jeunesse ainsi que sur le social.

La semaine dernière pour la 3ème fois d’affilée, il est passé sur les antennes de Top-Congo démontrer ce dont il est capable de faire sans complaisance pour la Nation congolaise. (Sur la photo, il se retrouve au studio de Top-Congo).

De son orchestre, disons que tout se déroule comme prévu et que l’opus “7 jours de la semaine” se trouve dans la phase de finition qui sera sanctionnée par la sortie de 2 coffrets pour un ensemble d’une vingtaine de titres. Il finalise ce disque, en même temps qu’il se propose, incessamment, à entamer la phase de la propagande pour les élections à venir.

Kingunza Kikim Afri/Cp

