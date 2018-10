Watanabe de stratégie en stratégie, “Cure d’âme” pour apaiser les esprits maléfiques

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Depuis la sortie sur la toile de son album de confirmation “Retirada”, le chanteur Héritier Watanabe ne reste nullement les bras croisés. Allant de stratégie en stratégie et encouragé à ses côtés par la présence bien remarquée de son producteur, l’Ivoirien David Monshon cet artiste qui commence déjà à recevoir des oscars, reste très collé à ses nombreux fans à qui de temps en temps, il offre une partie de ses connaissances.

Ici, pour le bonheur de ses admirateurs, il vient d’extraire de l’album ” Retirada” le titre “Cure d’âme”, réalisé en un clip hautement professionnel pour le plaisir des wataphiles. Et aussitôt dit, aussitôt fait, le clip “Cure d’âme” est déjà disponible, surtout sur les réseaux sociaux. Et le jeune artiste-musicien-interprète Héritier Watanabe qui poursuit une carrière d’honneur ne demande pas mieux que le soutien inconditionnel de tous ceux qui le soutiennent.

Kingunza Kikim Afri/Cp

