Volley-ball: Coup d’envoi hier de la 5è édition du championnat d’Afrique des clubs dames et messieurs

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Comme prévu, la Confédération Africaine de Volley-ball/zone 4 organise depuis hier dimanche 21 octobre 2018 au palais des sports Henry Elende de Brazzaville au Congo/Brazza, la 5è édition du championnat d’Afrique des clubs champions de volley-ball dames et messieurs. D’entrée de jeu, DCMP a perdu, tandis que Canon de Ndjili a gagné. A l’issue de la réunion technique intervenue le samedi 20 au 28/10/2018 au Palais des sports Henry Elende, le tirage au sort se présente comme suit :

Version féminine

Poule A : DGSP (Congo/Brazza), DCMP (RDC),La Loi (RDC)

Poule B : Canon de Ndjili (RDC), Funny (Gabon), Kinda Odzoho (Congo/Brazza)

Version masculine

Espoir de Kin (RDC), Inter de Kin (RDC), Inter de Brazza (Congo/Brazza), FAP (Cameroun), Kinda Odzoho( Congo/Brazza)

Quant à la formule adoptée, les messieurs jouent un muni championnat. Le club qui aura le plus grand nombre des points sera sacré d’office champion de la zone saison 2018.

La compétition proprement dite a démarré hier dimanche 21/10/2018 suivant le calendrier ci-après :

Version féminine

DGSP-DCMP : 3 sets 1 (22-25, 27-25, 25-18, 25-18)

Canon-Funny : 3 sets 1 (23-25, 25-20, 25-20, 25-19)

Version masculine

Espoir-Kinda : 3 sets à 0 (25-19)

FAP-Inter de Brazza :

Antoine Bolia

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.