Vient de paraître : «Le Réfugié» de Dieuleveut Butey

Les rayons des diverses librairies et les bannières des plateformes de vente en ligne viennent d’accueillir le roman intitulé «Le Réfugié», écrit par le jeune écrivain Dieuleveut Butey Bulary, originaire de la République démocratique du Congo, résident en Allemagne.

Œuvre des pensées et réflexions, ce roman évoque des souvenirs des événements douloureux survenus, en vue de créer un espoir chez ceux qui ont les cœurs meurtris, signifie son auteur, Dieuleveut Butey.

«Face à l’impasse de la vie, l’homme doit faire preuve de sagesse et de maturité », a avancé l’écrivain dans son roman autobiographique de 156 pages édité par Edilivre. Ce livre relate une série d’histoires vécues et reliées les unes aux autres par des formules grammaticales adaptées à tous les âges.

Ce roman est une œuvre des pensées et réflexions. Il peut se traduire comme un livre de souvenirs des événements douloureux survenus en vue de créer un espoir chez ceux qui ont les cœurs meurtris. L’auteur fait découvrir à ses lecteurs une face méconnue de sa vie marquée par de lugubres situations.

La vie ne l’a pas épargné de certaines peines et grandes pertes, toutes aussi tragiques les unes que les autres. Il ne s’est pas laissé abattre car tous ces événements ont su faire sortir en lui la meilleure version de lui-même. En véritable philanthrope, il parvient à convertir ses douleurs en une véritable énergie positive. Il encourage, motive et bouscule certaines mentalités et fait un appel au réveil de la jeunesse. Tous les exemples cités, les personnages et endroits évoqués sont authentiques. Par ailleurs, ce roman s’inscrit dans la démarche d’impacter positivement les vies humaines. En outre, abreuvoir également les destins broyés en leur donnant de l’espoir.

Né le 14 juillet 1989, à Matadi, en RDC, alors République du Zaïre, Dieuleveut Butey Bulary est réfugié politique. Activiste engagé, humaniste et militant des droits de l’homme, il est l’auteur du roman « Le Réfugié », une œuvre autobiographique dans laquelle ce jeune rd-congolais retrace son parcours de combattant. Porteur d’un message d’espoir, « Le Réfugié » est une œuvre qui se veut une référence pour la jeunesse issue de l’immigration.

Optimiste et soucieux du développement de son Congo natal, Dieuleveut Butey pilote également son ONG appelée «ASB Coopération» ayant pour mission l’assistance et la formation des personnes très vulnérables à travers des dons et autres actions humanitaires. Cela, en vue de mettre fin aux problèmes socioéconomiques qui gangrènent encore l’Afrique et certains coins du monde.

