Vérification de leurs noms, photos et logos: Des candidats députés nationaux ou les mandataires invités à la Maison des élections

Faisant suite au cadre de concertation tenu le jeudi 04 octobre 2018 avec les 21 candidats à l’élection présidentielle, la Commission électorale nationale indépendante (CEN) a reçu à son siège, Six mandataires des mandataires des candidats venus vérifier la conformité des noms, photos et logos de leurs candidats et éventuellement porter des corrections, indique un communiqué de la Centrale électorale parvenue à la rédaction du quotidien L’Avenir.

Cela étant, ajoute le même document signé par le Rapporteur Jean-Pierre Kalamba, les candidats qui ne se sont pas présentés ni représentés sont attendus ce mardi 09 octobre 2018, de 9h à 17 h, heure de Kinshasa, dans la salle de presse de la CENI. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante invite les candidats Députés nationaux ou leurs mandataires à procéder à la vérification de leurs noms, photos et logos à la Maison des élections (voir 2ème niveau de l’immeuble Kin-Mazière) dès ce mercredi 10 octobre 2018, suivant le programme ci-après : du Mercredi 10 au Jeudi 11 octobre 2018 : les candidats Députés nationaux des provinces de la Tshuapa, Kasaï, Kasaï-Central et Lomami.

Du vendredi 12 au samedi 13 octobre 2018 : les candidats Députés nationaux des provinces de l’Equateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et la Mongala ; du Lundi 15 au Mardi 16 octobre 2018 : les candidats Députés nationaux des provinces du Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe et Kongo- Central ; du Mercredi 17 au Jeudi 18 octobre 2018 : les candidats Députés nationaux des provinces de Sankuru, du Kasaï-Oriental, Haut- Katanga et Haut-Lomami ; du Vendredi 19 au Samedi 20 octobre 2018 : les candidats Députés Tanganyika, Maniema et Nord-Kivu ; du Lundi 22 au mardi 23 octobre 2018 : les candidats députés nationaux des provinces de la Tshopo, Bas-Uelé, Haut-Uelé et Ituri ; du Mercredi 24 au Jeudi 25 octobre 2018 : les candidats députés nationaux des provinces du Sud-Kivu et Kinshasa.

JMNK

