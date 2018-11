Utilisation de la machine à voter: Les cadres et agents de la DGDP sensibilisés

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Vendredi 23 novembre dernier, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en sigle a été invitée par M. Mawaka Bertin, Directeur Général de la Direction Générale de la Dette Publique (DGDP), pour une séance de sensibilisation sur la machine à voter en faveur des cadres et agents de ce service public de l’Etat congolais.

A cette occasion, Jean-Baptiste Itipo, Directeur de la communication de la CENI a vulgarisé et explicité toute la procédure de vote mais aussi l’utilisation de la machine à voter. Il a présenté les avantages et l’apport de cette nouvelle technologie pour les élections du 23 décembre 2018.

C’était dans la salle de réunions de la DGDP, en présence de son Directeur général, des Cadres supérieurs et agents de cette Direction. Après le mot de bienvenu de Madame chargée de la formation, les participants ont suivi religieusement les explications leur fournies par Monsieur Jean-Baptiste Itipo sur l’évolution du processus électoral, les étapes calendaires en cours, la procédure de vote de 2011 et celle de 2018.

Il sied de signaler que les Cadres et agents de la DGDP ont soulevé une série de préoccupations, notamment sur l’accréditation des témoins, observateurs et journalistes, le déploiement de matériel électoral, la sensibilisation dans le Congo profond, l’obtention du duplicata de la carte d’électeur, etc.

Devant toute opportunité lui offerte, la machine à voter est présentée devant les électeurs de cette Direction qui relève du ministère des finances pour une expérimentation soutenue par des explications techniques de l’intervenant afin de dissiper les intox relayés par certains médias et les fakes-news.

Dans le souci de maximiser la fréquence de manipulation de la machine à voter par les cadres et agents de la DGDP, le directeur de la communication de la CENI a installé une machine à voter dans la salle afin de permettre à toute personne présente à l’activité ayant la qualité d’électeur de pouvoir s’exercer sur cet important outil de vote.

Pour la CENI, l’occasion était propice d’aller vers les électeurs partout où ils se trouvent afin de leur permettre d’expérimenter cet outil qui sera utilisé pour la toute première fois aux élections du 23 décembre 2018. Généralement, les cadres et agents des entreprises ne disposent pas suffisamment du temps pour participer aux activités de sensibilisation électorale menée sur terrain par la CENI, d’où toute la promptitude avec laquelle l’équipe de la CENI s’est rendue à la DGDP.

Après dépouillement manuel et physique des bulletins de vote placés dans l’urne, il a été procédé à la comparaison des résultats. Ce qui a émerveillé les cadres et agents de la DGDP parmi lesquels quelques-uns ont été candidats aux joutes électorales de 2011. Par-dessus tout, les cadres et agents de la DGDP sont persuadés de la fiabilité, de la rapidité, de l’authenticité et des avantages de cette machine à voter.

JMNK/Ceni

