Tout en rendant un hommage déférent au président de la République: Les chefs coutumiers apportent leur soutien à R. Shadary

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La candidature d’Emmanuel Ramazani Shadary à la présidentielle du 23 décembre 2018 ne cesse de susciter adhésion et soutien de toute part. Si hier c’étaient les professeurs d’universités qui assuraient le dauphin de leur soutien, aujourd’hui ce sont les 26 chefs coutumiers de toute la République, réunis à Kinshasa lors d’une séance extraordinaire, qui ont salué l’acte historique posé par le président Joseph Kabila, et annoncé leur soutien indéfectible au Secrétaire permanent du PPRD.

Ils se sont réunis tous hier mardi, en séance extraordinaire à Kinshasa, sous l’œil vigilant de Félix Kabange Numbi, membre du comité stratégique du Front Commun pour le Congo (FCC), afin de faire une déclaration dans laquelle ils rendent hommage au président de la République, Joseph Kabila Kabange pour le respect du serment constitutionnel et pour sa passion pour le Congo. Ils ont également accordé leur bénédiction coutumière, à son dauphin, l’honorable Emmanuel Ramazani Shadary et promettent de l’accompagner jusqu’à la victoire finale.

« Les chefs coutumiers des 26 provinces de la République démocratique du Congo présents à Kinshasa, rendent leurs hommages coutumiers déférents au président Joseph Kabila Kabange, pour le respect de la constitution. Les chefs coutumiers rassurent au président de la République leur soutien indéfectible à lui-même et au candidat désigné du Front Commun pour le Congo (FCC), l’honorable Emmanuel Ramazani Shadary à qui nous présentons notre bénédiction ancestrale », disent-ils, tout en soutenant en même temps le processus électoral en cours et en mettant en garde tous les acteurs politiques et sociaux qui oseront mener les activités pour faire couler le sang des Congolais.

De son côté, le ministre Kabange Numbi, membre du comité stratégique du FCC a remercié les chefs coutumiers pour leur soutien au président Joseph Kabila Kabange et il les a rassuré que leur message arrivera à la table du chef de l’Etat. « En son nom et au nom de tous ceux qui soutiennent le président Kabila qui aujourd’hui sont réunis au sein du Front Commun pour le Congo (FCC), je vous dis merci aux chefs coutumiers pour votre engagement pour la paix, pour votre soutien au président de la République et au candidat Emmanuel Ramazani Shadary et au processus électoral », dit-il.

En dehors de tous les soutiens qu’il bénéficie depuis sa désignation, soulignons que le candidat Emmanuel Ramazani Shadary peut désormais compter sur l’apport aussi capital des chefs coutumiers des 26 provinces pour remporter la présidentielle du 23 décembre 2018.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.