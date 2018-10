Teaser “De Luxembourg ” Le nouveau clip d’Herithier Watanabe carbure bien sur différents plateformes

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Infatigable et très déterminé à mener dans le bon sa carrière musicale sous la supervision de son inséparable producteur David Monsoh de la maison Obouo Music, le chanteur Héritier Watanabe Bongongo a réalisé un nouveau clip baptisé Teaser De Luxembourg.

Aussitôt fait, Wata s’est adonné à le lancer d’abord sur différents plateformes de téléchargements afin de permettre à ses nombreux fans d’être scotchés et de ne point rater cette belle occasion qui leur offre à travers cette nouvelle forme de vente afin de contrer tout acte de piratage.

Après le lancement de cette œuvre, le chanteur Héritier Watanabe s’accorde un petit repos avant de se lancer dans des productions en live à travers des playbacks dans un cadre purement promotionnel.

Kingunza Kikim Afri/Cp

