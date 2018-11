Suite à l’alerte de l’Ambassade des USA: La Police se déploie dans les lieux stratégiques et des lieux à forte concentration humaine

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Un dispositif sécuritaire important a été déployé depuis dimanche 25 novembre dans quelques lieux stratégiques ainsi qu’autour de l’Ambassade des Etats-Unis et du centre culturel américain à Kinshasa. Et ce, depuis que l’Ambassade des USA en République démocratique du Congo avait fait état d’une menace de l’attaque terroriste. Ce déploiement vise à rassurer la population locale après la diffusion la veille d’un message faisant état d’une « menace terroriste » visant les intérêts américains, a indiqué la Police nationale congolaise (PNC).

« Il s’agit d’une communication qui a été faite par l’Ambassade des Etats-Unis, où il était question d’une menace des terroristes au sein de leurs installations – pratiquement à Kinshasa. Et ils avaient demandé à leurs ressortissants d’observer une certaine prudence dans leurs déplacements. Etant entendue que la communication était diffusée dans certaines radios de la place, il était de bon vouloir de prendre des dispositions idoines pour sécuriser la population et leurs biens. C’est ainsi qu’il a été observé depuis hier un déploiement par l’occupation des sites stratégiques, des lieux à forte concentration humaine. Le but étant de traquer ces inciviques armés, les neutraliser», a affirmé le Colonel Mwanamputu, porte-parole de la PNC.

Selon lui, ce message a été relayé par une radio locale. « Ce déploiement de nos unités de police sert à rassurer notre population pour que celle-ci vaque librement à ses occupations », a-t-il expliqué. A la question de savoir si la Police nationale congolaise avait été saisie officiellement par les Américains pour se déployer, le colonel Mwanamputu a réagi : « Non. C’est au titre d’anticipation que nous l’avons fait. Il ne s’agit pas d’être saisi officiellement. Etant donné que la nouvelle a été diffusée et que c’était à la portée de toute la population, nous [étions] dans le devoir de sécuriser les uns et les autres et de les rassurer. »

