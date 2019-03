Stopper les tueries en territoire d’Ubuntu: Les élus de la Tshopo sollicitent l’intervention de Pierre Maloka

Les députés nationaux élus de la province de la Tshopo sont montés au créneau ce lundi 04 mars 2019. Dans un entretien avec le président du bureau provisoire de l’Assemblée nationale, M. Pierre Maloka Makonji, ils ont sollicité son intervention pour recommander aux gouvernements central et provincial de la Tshopo, de prendre toutes les mesures nécessaires pour stopper les tueries des populations en territoire d’Ubuntu et l’insécurité généralisée au campus universitaire de Kisangani.

Par la bouche de leur porte-parole, le député Dieudonné Bolengetenge, les élus de la Tshopo en appellent à l’implication personnelle du Chef de l’Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que les auteurs de cette insécurité soient sanctionnés, que les victimes soient indemnisées et que les dégâts matériels causés soient réparés.

« Il y a des altercations entre des présumés Maï-Maï et les forces armées loyalistes. On parle de plus de 60 morts. Et naturellement la conséquence, c’est plusieurs centaines voire des milliers de personnes en détresse, des personnes déplacées internes. Au niveau de Kisangani, à l’université ça fait déjà deux semaines qu’il y a malentendu entre les autorités académiques et les étudiants. Ce, à la suite d’un fait qui a amené à des réactions démesurées allant dans le sens de s’en prendre à des biens d’autrui. Nous demandons au Président de l’Assemblée nationale d’être notre interprète auprès du Président de la République. Nous demandons une implication de la plus haute autorité du pays, qu’il donne l’impulsion qu’il faut, pour que les autres autorités assurent l’ordre, la quiétude et les réparations nécessaires par rapport aux personnes en détresse… », a déclaré le député national Dieudonné Bolengetenge

Signalons que parmi les députés reçus en audience figuraient Faustin Toengaho, Augustin Osumaka, Laurent-Simon Ikenge et Georges Simene wa Simene. Aussitôt après l’audience avec les élus de la Tshopo, le président du bureau provisoire de l’Assemblée nationale Pierre Maloka, a invité urgemment le vice-ministre de l’Intérieur et Sécurité pour lui signifier les revendications des députés nationaux de la Tshopo.

Basile Olongo a ainsi rassuré le président du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement ainsi que les députés nationaux élus de la province de la Tshopo qui sont revenus pour la deuxième manche de l’audience, que des dispositions ont été prises par le Gouvernement de la République pour solutionner cette question d’insécurité à Kisangani et à Ubundu.

« L’autorité de l’Etat doit être rétablie et la justice doit faire son travail », a martelé le Vice-ministre de l’Intérieur et Sécurité. Les députés nationaux de la Tshopo ont aussi souhaité la constitution d’une mission mixte Exécutif et élus à Kisangani et à Lowa, en territoire d’Ubuntu, pour un réconfort et une sensibilisation optimale de la population.

Soulignons que le Comité de gestion de l’Université de Kisangani a décidé de déguerpir les étudiants des trois homes : Complexe Elungu, Village Koli et Monaco. Tous les pensionnaires desdits homes doivent libérer pacifiquement endéans trois jours, soit du lundi 4 au mercredi 6 mars 2019. C’est la réponse à une revendication des professeurs et Administratifs en grève depuis deux semaines. Une autre décision a été prise, celle portant exclusion définitive de six étudiants de cet Alma mater.

Il s’agit de Afoka Kasoki Wilfred, ex Maire du bloc D du complexe Elundu, Mosenge Maboso Christain (L1 Nutrition), Mazo Liwanda (L2 Economie), May Koko Platini (L2 relations internationales), Ngani Lingini Boniface (G2 Biologie médicale), Assua Kaliya (L1 SPA). Il leur est reproché notamment la séquestration du Comité de gestion et du personnel au batiment administratif en date du 7 février 2019 et cela de 12 à 15 heures. Autres griefs à charge des étudiants exclus, l’agression à domicile à l’arme blanche du personnel habitant le quartier Pasteur ayant occasionné la destruction méchante de leurs biens dont véhicules, chaises, coups et blessures volontaires.

Lepetit Baende