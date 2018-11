Soutien inconditionnel à Shadary: Le Regroupement Palu et Alliés se lance en campagne

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est la campagne au Regroupement politique Palu et Alliés. Le carnaval simultané organisé par ce Regroupement ce lundi 20 novembre 2018 sur toute l’étendue de la capitale Kinshasa, avait comme objectifs de confirmer son soutien inconditionnel à Emmanuel Ramazani Shadary, lancer sa campagne électorale, s’opposer à tout esprit malveillant qui cherche à perturber l’aboutissement du processus électoral et vulgariser le projet de société du candidat du Front Commun pour le Congo (FCC) axé sur le socialisme démocratique, idéologie du Palu. Emmanuel Ramazani Shadary, différents candidats députés nationaux et provinciaux du Regroupement politique Palu et Alliés ont été présentés à la base. Le Secrétaire Permanent Gizenga Lugi, son adjoint Godefroid Mayobo, Marie Ntumba Gizenga, aussi candidate députée provinciale de la Gombe, le professeur Jean-Claude Mashini arboraient tous, l’effigie d’Emmanuel Ramazani Shadary et le Patriarche Antoine Gizenga.

A cette occasion, le Secrétaire Permanent et Porte-parole du PALU, Gizenga Lugi a adressé un important message aux candidats aux législatives nationales et provinciales, mais aussi aux militants et cadres du Regroupement politique Palu et Alliés que préside le patriarche Antoine Gizenga. « Camarades Candidats du PALU et ses alliés, vous êtes, dès aujourd’hui, la première ligne du Front de la Gauche Congolaise, engagés dans un combat démocratique contre toutes les injustices sociales que subit encore et toujours notre peuple pour cause d’un capitalisme vil et dégradant de la dignité de l’homme congolais. Et qui a échoué lamentablement au Congo, voilà plus de 100 ans », dit-il, avant de fustiger un capitalisme qui a été imposé à notre peuple par l’ignoble colonisation. Il est donc temps que le peuple congolais, par sa souveraineté retrouvée, après une longue lutte des Lumumbiste d’abord de 32 ans contre une brutale dictature et en suite contre une guerre d’agression imposée aux congolais par l’avidité exacerbée des puissances impérialistes, puisse enfin capitalisme dégradant par les urnes.

Et de se féliciter du fait que son Regroupement a fait le choix de soutenir à la présidentielle le candidat indépendant, Emmanuel Ramazani Shadary, un nationaliste, car ayant démontré, il y a peu, dans son discours programme, qu’il a les mêmes objectifs que nous, notamment : la grandeur du Congo dans le monde, et la prospérité de tout son peuple par la victoire du social, si pas du socialisme.

Voilà pourquoi il pense que pour atteindre ces nobles objectifs, seule la victoire d’Emmanuel Ramazani Shadary ne suffit pas, il lui faut un Parlement National et des Parlements Provinciaux dominés par les progressistes qui devront le soutenir dans son combat, car le plus difficile, ce n’est pas de gagner, mais c’est de gouverner pour réaliser ses promesses. Et, en ce qui concerne la réalisation des promesses, le PALU est champion quand à ce. Rappelons-nous des chantiers de la République, de la libération du Congo d’une dette humiliante, de l’augmentation sensible des salaires des agents de l’Etat, alors que tous les indices économiques étaient encore au rouge suivant les estimations des institutions financières rie Breton Wood, rien que cela.

Raison pour laquelle les militants de la gauche congolaise devront aller tous auprès du peuple pour le convaincre, pour que celui-ci vote massivement pour les candidats députés nationaux et provinciaux du Regroupement Politique PALU et ALLIES, afin que nous soyons majoritaires à l’Assemblée Nationale et aux Assemblées Provinciales. Ceci, pour que notre candidat président, une fois élu par la bataille électorale de chacun de nous, puisse honorer ses promesses faites au peuple, car il aura le PALU et ses alliés avec lui.

Le Congo d’abord pour la révolution du social

Pour cette campagne électorale décisive pour l’avenir du Congo, le slogan fort porteur de la victoire du Palu sera : « Le Congo d’abord pour la révolution du social ». Pourquoi le Congo d’abord pour la révolution du social ? Gizenga Lugi répond que c’est parce que sans un peuple uni par une conscience comme un seul homme rien ne peut se faire surtout pas la victoire pour le social tant réclamé jour et nuit par tout un peuple. « C’est en redevenant réellement indépendant que nous pouvons travailler en homme libre, et jouir dans la solidarité, des richesses produites par notre travail C’est cela l’identité, même ancestrale, de l’homme congolais Travail, solidarité et prospérité ».

C’est pour la solidarité nationale, le nationalisme inspiré par nos pères de l’indépendance, qu’après avoir perdu la candidature à la présidentielle de notre champion, le Camarade Antoine Gizenga nous avons fait un autre choix, mais alors un bon choix, parmi tous ceux qui se sont présentés à nous dans ces élections comme candidats présidents. En votant non pas les visages, et encore moins la bourse, mais plutôt le message, car le message peut un idéal, et c’est l’idéal seul qui construit la prospérité d’une Nation et de son Peuple.

JMNK

