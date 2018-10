Soutien à Emmanuel Ramazani Shadary « Le Rassembleur » voit le jour à Kolwezi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Plus de 3.000 personnes venues d’horizons divers et dont la majorité est composée des jeunes, se sont réunies en la salle Africas de Kolwezi, dans la province du Lualaba, ce dimanche 21 octobre 2018 pour la sortie officielle d’une grande structure appelée : « Le Rassembleur ». Ce mouvement qui rassemble tous les Congolais, particulièrement les jeunes, est une initiative conjointe de Mme Syntia Ntumba et Daddy Ngoy Tshisuaka, avec l’accompagnement de celui qu’ils ont surnommé Munganisho, le Gouverneur Richard Muyej Mangez Mans. Il se fixe comme objectifs, entre autre de faire élire Emmanuel Ramazani Shadary à la présidentielle du 23 décembre 2018, d’autant plus qu’il est le choix de Joseph Kabila Kabange, Autorité morale du Front commun pour le Congo (FCC).

Le Gouverneur Richard Muyej, le parrain du Rassembleur a encouragé les jeunes, l’avenir du pays à rester unis. A tous les fils et filles de Lualaba, il a demandé de considérer le Rassembleur comme une structure qui vient rassembler, qui vient mettre tout le monde ensemble. Et ce, parce que Lualaba est une province de la Rdc et que le Rassembleur reste ouvert à tous ceux qui peuvent venir de partout, apporter leur pierre pour le bonheur et la prospérité de cette province.

Le Gouverneur Richard Muyej n’a pas manqué d’encourager les jeunes creuseurs, aussi présent à cette occasion, à travailler d’arrache-pied et il a annoncé l’organisation d’une conférence au mois d’avril 2019 et qui aura un impact positif dans la mise en place des projets qui aideront les creuseurs à être formés et à intégrer les compagnies minières. Les étudiants n’ont pas été oubliés. Il est prévu des bourses d’études, ainsi que la construction d‘une grande bibliothèque, etc.

Dans son discours, le Gouverneur dont la province a abrité dernièrement les travaux de la conférence minière, a fait un bilan élogieux du président de la République, Joseph Kabila kabange, notamment sur le plan de la démocratie, avec l’organisation des élections du 23 décembre 2018. Par rapport aux élections qui pointent à l’horizon, il a appelé à soutenir la candidature d’Emmanuel Shadary, puisque c’est le choix de Joseph Kabila, l’Autorité morale du FCC.

Le président du Groupe stratégique des jeunes pour le développement (GSJD), Daddy Ngoy Tshisuaka et co-initiateur du Rassembleur a encouragé la jeunesse à rester vigilante et à ne pas se laisser distraire par les détracteurs de la démocratie. Surtout par ceux qui ne veulent pas aller aux élections. Il les a encouragé à bannir la facilité, à être courageux, à entreprendre, parce qu’ils sont dans une province qui a énormément d’opportunités et un gouverneur qui a un esprit d’ouverture, prêt à accompagner les initiatives de la jeunesse à travers son gouvernement provincial.

Mme Synthia, co-initiatrice du Rassembleur a pour sa part, encouragé la jeunesse, surtout féminine, à se porter candidate. Elle a appelé la femme à voter pour la candidature de la femme et à rester derrière Emmanuel Shadary.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.