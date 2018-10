Sous l’impulsion de José Makila dans l’acquisition d’un lot de pièces de rechange: TRANSCO en mesure de remettre en état une nonantaine de bus

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Zéro bus immobilisé au parc, c’est l’objectif que s’est fixé le comité de Direction de TRANSCO, sous l’impulsion du Ministère de la tutelle technique. C’est pour y parvenir qu’un container de pièces de rechange a été réceptionné et présenté, vendredi dernier, au Vice Premier Ministre et Ministre des Transports et Communication José Makila Sumanda. Ces pièces d’une valeur estimée à 145 millions de dollars Usd, permettront de remettre sur pied environ quatre-vingt-dix (90) bus immobilisés qui étaient en attente de ces pièces introuvables sur le marché local. Car, faut-il le rappeler, TRANSCO est la seule entreprise de transport en commun en RDC à utiliser ce modèle de bus Mercédès dont la chaîne de montage est postée en Egypte.

Dans son mot de bienvenue, le Directeur Général a.i Andrew-John Bongi Blackson a salué la coordination du Gouvernement à travers le Ministère des Transports et Voies de Communication dans la mobilisation des ressources nécessaires pour le maintien des activités de TRANSCO. Cet établissement, notons-le, a reçu la mission de transporter la population congolaise à un prix social de 500fc. Le DG a.i a également sollicité auprès du gouvernement, à travers le Vice-Premier Ministre, des subventions, afin que TRANSCO puisse accomplir convenablement la mission sociale lui assignée par le gouvernement.

José Makila exhorte à la discipline, source de solutions

Le Vice Premier Ministre et Ministre des Transports José Makila a, quant à lui, exhorté les équipages à plus de discipline au réseau. Il les a appelés à adopter une conduite professionnelle car la sécurité des Congolais doit demeurer une priorité. Et que pour leur part, ceux-ci doivent se rappeler que ce sont des vies humaines qu’ils transportent au quotidien. Le Vice Premier Ministre s’est dit satisfait non seulement de la remise en état, grâce à ce lot de pièces acquis dans le cadre de la subvention, d’un nombre important de bus mais aussi de la hausse des recettes constatée. Ce qui, a-t-il démontré, permettra d’améliorer les conditions sociales des agents de cet établissement à moyen terme.

Il a rassuré le personnel de TRANSCO de la détermination du gouvernement à accompagner cette entreprise à travers toutes ses activités qu’elle compte déployer à travers la ville province de Kinshasa en particulier, et à travers le territoire national en général. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à doter cette société de nouveaux bus.

Et le souci du chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange et de son gouvernement est d’assurer une bonne qualité de transport en commun aux Congolais. Raison pour laquelle des efforts sont constamment fournis dans ce secteur pour répondre, un tant soit peu, au besoin de la population.

Il s’agit donc d’un investissement important dans un contexte économique et politique difficile, 2018 étant décrétée année électorale.

B.M

