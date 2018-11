Sortie officielle ce mardi 20 novembre: L’ASBL UFF, pour le développement communautaire

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Plus question de rester dans l’ombre, cette fois-ci l’ASBL ‘’Union fait la force’’, UFF, a dévoilé au grand public présent lors de sa sortie officielle, sa vision pour le développement de la RDC.

Tenue ce mardi 20 novembre 2018 à l’espace Equinoxe dans la commune mère de Kinshasa, la cérémonie de sortie officielle a connu la présence de M. Mabanza Kalemba Junior, coordonnateur de ladite ASBL. Il a révélé que cette association est née suite à un constat amer, lors de son périple au quartier N’Djili-Kilambu, dans la commune de Mont Ngafula. Ce constat dépeint le tableau de certaines familles vivant à 45 minutes du centre-ville de Kinshasa. Elles n’ont pas accès à de bonnes conditions de vie : pas d’eau potable ; pas d’électricité ; pas de centre de santé, pour ne citer que cela. Bref la population vit à l’état naturel.

Cette cérémonie a aussi connu la présence du bourgmestre adjoint de ladite commune ; du chargé des projets de cette ASBL, M. Mous N’khossy ; de quelques conseillers communaux, dont M. Trésor Mayamba de la communemère ; Victor Wetshi de la commune de Barumbu ; Felly Muanda de la commune de Selembao et d’autres personnalités.

Ayant comme slogan : ‘’tous, ensemble vers le développement’’ et comme devise ‘’ Unité ; entraide et travail’’, l’UFF veut à sa manière contribuer à l’avancement, un tant soit peu de son pays, la RDC. Créée depuis le 2 août 2016 par son coordonnateur national Mambanza Kalemba Junior, cette ASBL s’est lancée dans les activités de développement communautaire, se localisant dans la partie sud de la ville province de Kinshasa, située dans la commune de Mont Ngafula.

Pour le coordonnateur national, l’UFF est une ASBL qui, en ce jour localise ses activités retrouvent à Mont Ngafula, plus précisément à N’Djili- Kilambo, où on trouverait des projets tels que l’agriculture ; l’élevage, etc. Et dans les jours avenir, l’UFF préconise la réalisation d’autres projets tels que le centre médical d’une importante capacité d’accueil, comprenant une salle de consultation ; une salle d’urgence ; un laboratoire ; une salle d’hospitalisation ; une salle des médecins ; une maternité ; une pédiatrie.

La desserte en eau potable, et de l’électricité ; une école primaire ; un centre de formation professionnelle… font partie des projets que compte aussi réaliser cet ASBL, a indiqué son coordonnateur.

Notons que l’idée de la création de l’UFF part d’un constat douloureux, selon lequel certaines familles vivent dans des conditions inhumaines. Ainsi, c’est dans l’esprit d’unité, d’entraide et de développement qu’est née cette structure pour soulager ces familles.

Sous la modération du chargé des projets de l’UFF, la cérémonie de cette sortie officielle a connu plusieurs moments …Un mot de circonstance ; l’allocution du coordonnateur national de l’UFF ; l’acte symbolique posé par un chef coutumier présent, aspergeant la bière sur le sol, signe d’acceptation de cette asbl sur la terre des ancêtres ; la présentation du comité restreint de l’UFF ; la présentation des invités.

Le comité de l’UFF est composé du coordonnateur national ; du coordonnateur national adjoint ; du secrétaire général ; du chargé des relations publiques ainsi que du chargé de la logistique.

Les présidents des conseils communaux de la jeunesse de la ville de Kinshasa qui sont les membres de l’UFF et sont d’office les représentants de l’UFF dans leurs communes respectives, a précisé M. Mous N’khossy.

Livrant ses impressions après la cérémonie, Mous N’khossy est satisfait de son bon déroulement. Tout s’est bien déroulé, a-t-il reconnu. Avant de rappeler les objectifs poursuivis par l’UFF qui se résument à ceci : se tenir main dans la main pour le développement communautaire.

Mamie Ngondo

