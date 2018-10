Sensibilisation électorale: Lambert Mende lance la Radio CENI (107.7 FM)

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après l’inauguration par le Président de la CENI, Corneille Nangaa, le 30 mars 2017 à la Maison des élections, du Centre d’Information Electorale (CIEL) et le lancement le même jour du site d’information de la CENI www.ceni.cd; ce 31 octobre 2018, le ministre de la Communication et des Médias, M. Lambert Mende a procédé au baptême de la station audiovisuelle de la Commission Electorale Nationale Indépendante, dénommée Radio CENI.

C’est devant les membres de l’Assemblée plénière, du Président de CSAC, de l’UNPC, des partenaires de la Société civile, des artistes et des professionnels des médias que le Rapporteur adjoint de la CENI, le Professeur Onésime Kukatula a présenté le cahier de charge ainsi que le contenu de la grille de programme de Radio CENI.

Radio CENI, renforce la communication électorale de la CENI

Soulignons que cette radio est créée en vue de renforcer les dispositifs stratégiques et opérationnels de la communication institutionnelle et électorale de la CENI. Sa ligne éditoriale assure l’information, la sensibilisation et la socialisation électorale de ses auditeurs par la collecte, le traitement et la diffusion sans parti pris ni a priori sur toutes les actualités et débats autour des élections en République Démocratique du Congo.

Pour le Rapporteur adjoint de la CENI, la grille de programme de Radio CENI est confectionnée de sorte à assurer une large place à toutes les parties prenantes au processus électoral dans notre pays. Pour l’instant, Radio CENI est captée à Kinshasa jusqu’au-delà de Mbanza Ngungu dans la province du Kongo Central. A l’issue de la période d’essai, la CENI va étendre le signal sur l’ensemble du territoire national et donner la possibilité aux auditeurs de capter et de suivre Radio CENI en direct via Internet.

Corneille Nangaa précise les ambitions de Radio CENI

Ce dispositif de communication institutionnelle et électorale ambitionne de favoriser l’accès, la circulation et la diffusion de l’information électorale en faveur de toutes les parties prenantes au processus électoral, à l’échelle nationale et internationale. Dans son allocution de circonstance, le Président Corneille Nangaa a précisé que cette Radio CENI permettra aux auditeurs de recevoir l’information électorale fiable de la source autorisée, à savoir la Commission Electorale Nationale Indépendante.

En privilégiant l’interaction permanente, l’échange direct et citoyen, cette radio démontre à suffisance la volonté de la CENI de redonner la parole aux auditeurs pour un échange franc, sans intermédiaire et dans la langue de son choix sur toutes les questions électorales. Par ailleurs, « Radio CENI permettra de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas toujours eue. Elle permettra ainsi une plus large participation citoyenne au débat électoral, le libérant de la dictature de certaines opinions émises au nom du peuple », a souligné le Président de la CENI.

La Commission Electorale Nationale Indépendante invite les auditeurs et, au-delà, toutes les parties prenantes au processus électoral à s’abreuver à cette source d’information électorale, à y débattre de façon responsable et à proposer des contenus qui vont concourir à la réussite de la fête de la démocratie que sont les élections. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique et à la visite guidée des installations de Radio CENI, le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende a salué cette initiative de la CENI qui va indéniablement renforcer les canaux d’accès à l’information électorale des parties prenantes.

JMNK/CENI

