Samedi au complexe Fus Hay Fath de Rabat: Les Lionceaux du Maroc accrochés par les Léopardeaux de la Rdc (0-0)

Les Lionceaux de l’Atlas du Maroc des U-20 ont été accrochés par les Léopardeaux de la RDC 0-0, ce samedi au complexe Fus Hay Fath de Rabat en match amical. Le match retour est prévu le mardi 16 octobre dans les mêmes installations, contrairement à ce que nous avions annoncé précédemment. « C’est un match intéressant. Pour ce qui est de la technique, les gamins ont montré ce qu’ils savaient faire. C’est sur ce plan que l’on pêche trop souvent, on va essayer de travailler pour qu’on puisse être réalistes devant le but », a indiqué l’entraineur, Jean-Claude Mukanya, avant d’ajouter qu’il faut toujours espérer que les Léopardeaux vont marquer, même si cela fait trois matchs consécutifs qu’ils n’ont pas scoré. C’est la raison pour laquelle on travaille côté offensif et Un stage a toujours été nécessaire, rassure-t-il.

Soulignons que les Léopards U-20 sont arrivés depuis jeudi dernier à Rabat au Maroc autour de 15h00′, même heure qu’à Kinshasa, mais via Casablanca que nous avons atteint à 11h00′. Un entraînement de récupération a été directement organisé par le staff à 18h00′. Un programme a été mis en place par l’entraîneur Jean-Claude Mukanya. Dimanche 14 octobre à 10h00′, il est prévu un entraînement comme lundi à 16h00′ et mardi à 16h00′ se joue le dernier match dans les mêmes installations sauf imprévu. Les trois joueurs expatriés sont bel et bien arrivés à Rabat via Casablanca. Ils sont avec nous à l’hôtel Oumlil notre quartier général à Rabat. Selon le programme, sauf imprévu nous quitterons le Maroc le mercredi prochain pour atteindre Kinshasa le jeudi matin. Les trois expatriés sont les suivants: Balongo Lisonndja Nelson, Da Silva Katalay Christian et Lukoki Ngedi Ismaël.

Voici par ailleurs la liste des vingt-trois qui ont effectué ce déplacement : 1.Mobaelua Salumu Nathan (Ujana), 2. Da Silva Katalay Christian (Rio/Portugal), 3. Mawawu Makunda ( TP Mazembe), 4. Tshimanga Tshilembi Ramzani ( AS V.Club), 5. Ebuela Steven ( AS Dauphin Noir), 6. Mangindu Henock (OCK), 7. Iduma Faika (JSK), 8. Mukawa Kisanga Yves (Lupopo), 9. Mombombo Kanda Omer (Tshinkunku), 10. Tshimanga Isaac (Dauphin Noir), 11. Makangila Batoba Belverly (Lupopo), 12. Lukoki Ngedi Ismaël (RC Genk/ Belgique ), 13. Apianome Mardochée (Bazano), 14. Balumbi Rolly (AS Nyuki ), 15. Mukulu Inunu Graddy (MK), 16. Kinzumbi Philippe (), 17. Pinoki Vuvu Patcheli (Rangers), 18. Ifasso Ifunga Jonathan ( Dauphin Noir), 19. Kitambala Bola Jephte (JSK), 20. Kilangalanga Pame Glody (Maniema Union), 21. Balongo Lsondja Nelson ( ST VV/Belgique), 22. Kikasa Wamba Merveille (AC Léopard Dolisie), 23. Masikini Adongba Batista (Renaissance du Congo), 24. Tshimanga Lowanga Erick (FC -DDM).

(Gaby Mass, depuis Rabat au Maroc)

