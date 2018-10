Samedi 20 octobre à Kinshasa: Les médecins sensibilisés sur l’article 14 du Protocole de Maputo

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Kinshasa a abrité samedi 20 octobre 2018, l’atelier de vulgarisation de l’article 14, alinéa 2 point C du Protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, autrement dit Protocole de Maputo. Activité organisée par le Conseil Supérieur de la Magistrature, à l’attention des Conseillers Nationaux de l’Ordre des Médecins de la République Démocratique du Congo, et qui a été rendue possible grâce à l’appui technique et financier de l’Organisation non gouvernementale internationale « IPAS ». L’objectif principal de cet atelier était celui de sensibiliser les médecins sur la particularité de l’article 14, alinéa 2 point C du Protocole de Maputo qui met fin aux avortements clandestins en lieu et place des avortements médicalisés, afin de sauver des vies des femmes en Afrique et dans le cas actuelle celles de la RD Congo. Elle intervient donc à la veille du congrès de l’ordre des médecins et de la célébration de son 50ème anniversaire. Congrès selon lequel l’ordre des médecins procèdera à la modification de certains textes règlementaires, afin de trouver une place importante pour l’article 14 du protocole de Maputo dans leurs nouvelles dispositions à respecter.

Le représentant du président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le lieutenant-colonel Eanga Elenga Roger, a rassuré les médecins de l’existence d’une circulaire du président de la Cour Constitutionnelle destinée aux chefs des juridictions et offices des parquets de République publiée dans le journal officiel le 6 avril 2018, afin de procéder immédiatement à l’application de cette disposition du Protocole de Maputo ratifié par la RDC depuis 2006.

« L’activité de ce jour poursuit un double objectif à savoir : vulgariser l’article 14 du Protocole de Maputo, et recueillir les opinions de chacune et chacun de vous sur l’élaboration des normes médico légales et techniques applicables dans ce domaine. S’agissant de la vulgarisation de l’article 14, il va s’agir concrètement de porter à votre connaissance les informations relatives à la politique gouvernementale en matière de la fécondité par l’amélioration de l’accès à la contraception, l’engagement du pays en matière de la réduction de la mortalité maternelle dont les avortements clandestins en constituent une des causes importantes », a dit le lieutenant-colonel.

Après ce mot, les conseillers nationaux ont suivi avec attention la présentation du Protocole de Maputo, faite par le docteur Timothée, martelant sur l’article 14 dudit protocole qui stipule : « les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus ».

Ainsi après la présentation, l’on a donné lieu à un débat houleux où tous les médecins ont posé des questions sur l’article 14 du protocole de Maputo, afin d’obtenir de l’éclairage.

Avec des réponses données par des animateurs de l’atelier, les conseillers nationaux de l’Ordre des Médecins de la RDC ont reçu l’assurance selon laquelle aucun médecin ne doit donc être poursuivi après avoir appliqué l’avortement conformément à l’article 14, alinéa 2, point C du Protocole de Maputo.

« Pour nous, l’ordre des Médecins, cet atelier revêt une importance capitale parce que l’Etat congolais a ratifié un protocole qui a des implications sur les patients que nous soignons, et encore les praticiens, mais aussi les organes de régulation que nous sommes. Il était d’abord important que les médecins de l’Ordre soient éclairés afin d’intégrer cet article du protocole de Maputo en toute responsabilité dans le projet des dispositions que nous voulons proposés. Les décisions ont été prises au niveau supérieur, et il faut l’insérer dans notre arsenal juridique. C’est la plus grande contribution de l’ordre des médecins, surtout qu’il y a la vie qu’il faut sauver, mais en même temps il y a toute cette réalité auxquelles les femmes sont confrontées, mais aussi les décisions graves que les médecins doivent pouvoir prendre », a déclaré le président de l’ordre des médecins de la RDC.

Le satisfecit des organisateurs

Pour le docteur Timothée Lunganga, expert du ministère congolais de la Santé public, les juristes et les médecins doivent s’accorder sur les termes clairs, le processus d’élaboration des normes devrait encadrer la mise en application du protocole de Maputo.

Avant de clôturer, les conseillers nationaux de l’Ordre des médecins ont sollicité l’intégration des dispositions de l’article 14.2.C du Protocole de Maputo dans le Code pénal pour que les médecins soient relativement à l’aise dans leur exercice.

Il sied de souligner qu’en attendant cette intégration dans le Code pénal, la Constitution stipule, dans son article 215, que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ».

D’où cet appel à l’apaisement, puisque comme sus-évoqué, aucun médecin ne pourrait être arrêté en cas de pratique d’un avortement médicalisé et qui répond aux normes et conditions de l’article 14 du Protocole de Maputo.

Bernetel Makambo

