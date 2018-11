Ronsard Malonda : « Il est techniquement impossible d’écarter la machine à voter »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A trois jours de la campagne électorale, certains Congolais continuent toujours à rêver sur le report des élections combinées prévues le 23 décembre 2018. Ainsi, la machine à voter et les électeurs enrôlés sans empreintes sont devenus les principaux sujets de campagne. Un autre acteur politique non des moindres, ayant du mal à cacher son impréparation, se contente de dire qu’on va demander aux électeurs, le 23 décembre prochain, d’exiger les bulletins de vote. Comme si des bulletins il faut les commander et les avoirs le même jour. Preuve qu’une certaine opposition n’a jamais été prête pour affronter les urnes et elle se cache derrière des revendications dont on sait qu’elles auront du mal à trouver solution.

« Les choses se planifient et s’étudient. Nous sommes au dernier mois des préparatifs (des élections). On ne peut plus revenir au temps de la réflexion, de la simulation et des essais », répond le Secrétaire exécutif de la CENI, à ceux qui exigent le retrait de la machine à voter aux élections du 23 décembre prochain. Sur Top Congo Fm, il précise « qu’une décision politique peut tomber, mais quelle que soit son ampleur, elle va impacter sur la date du 23 décembre ».

Ronsard Malonda rappelle que « les élections ne s’improvisent pas. Nous avons pris beaucoup de temps pour tout préparer. Nous chutons et tendons vers le vote ». Ce qui a été planifié depuis longtemps ne peut, selon lui être « remis à zéro dans 2 semaines ». Aux politiciens qui estiment que c’est encore possible de les tenir sans la machine à voter à la date du 23 décembre, Ronsard Malonda réplique, « il faut savoir respecter les techniciens. Je suis très catégorique. En tant que technicien, on ne peut pas penser que comme politiquement tout est possible du jour au lendemain que techniquement tout est possible ».

Au regard de cet avis technique, les politiciens congolais doivent arrêter de rêver. Maintenant que doit commencer la campagne électorale, les Congolais sont pressés de savoir qu’elle alternative cette opposition qui nous habitué aux rendez-vous manquer propose, pour contrer celle présentée par le Front Commun pour le Congo (FCC). Si l’UDPS et l’UNC à travers leurs leaders Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont déterminés d’aller aux élections, Martin Fayulu et toute la bande d’impérialistes ne sont pas prêts à venir solliciter les suffrages du peuple. A la place, ils préparent n coup de force, afin de s’installer au pouvoir et organiser des élections après deux ans de transition.

Ces opposants devront savoir qu’ils ne viendront pas dans un pays conquis d’avance. Ça sera un pays qui a toutes les institutions en pleine activité et qui sont déterminées à conduire le peuple vers la première alternance politique apaisée depuis l’indépendance du pays, le 30 juin 1960.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.