Riposte contre Ebola à Beni Jean-Pierre: Lacroix salue le travail de la Monusco, de l’OMS, du Gouvernement et des Ong

A l’issue de leur mission conjointe axée sur l’épidémie à virus Ebola dans la région de Beni au Nord-Kivu, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), M. Tedros Adhanom, et le Secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations du maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix, se sont confiés à la presse ce jeudi 08 novembre 2018 à Kinshasa. La représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Mme Leila Zerrugi, a également accompagné ses hôtes à ce rendez-vous avec les médias. Pour mettre un terme à l’insécurité, Jean-Pierre Lacroix propose d’abord, un engagement régional, avec des pays de la région pour défaire les groupes armés sinon les chances d’y aboutir sont beaucoup plus faibles. Il faut un engagement national avec les autorités congolaises. Il faut un engagement local notamment des communautés, parce que sans l’appui des communautés qui souffrent, qui sont les premières victimes de ces groupes, nous ne pouvons rien faire. Mais, évidemment, il faut aussi travailler sur la MONUSCO, nos stratégies, nos postures en faisant en sorte que ce travail soit fait très conjointement avec nos collègues du Congo.

Laquelle mission conjointe, une première du genre, a concouru à un double objectif principal. D’abord l’évaluation sur le terrain de l’épidémie, et démontrer que les différentes agences du système des Nations Unies collaborent étroitement ensemble. Cette mission était dans la région de Beni et a visité le centre d’intervention pour la riposte contre l’épidémie, et a rencontré les différents intervenants à la riposte, dont étatiques.

Prenant la parole en premier, le n°1 de l’OMS a signifié aux journalistes que c’est le gouvernement congolais qui assure le lead de cette riposte contre l’épidémie à virus Ebola à Beni. 308 cas sont enregistrés à ce jour, et 191 décès. M. Tedros Adhanom, a plaidé pour le suivi quotidien de la riposte. Aussi, demande-t-il aux intervenants dans cette riposte de rester très vigilants. Toutefois, il a indiqué que plusieurs défis rendent cette riposte très difficile. Entre autres, la situation sécuritaire, la méfiance de la part de la population locale, la forte densité et le mouvement de la population, etc. Aussi, a-t-il affirmé que des nouveaux cas resurgissent.

Toutefois, le directeur général de l’OMS a rassuré les professionnels des médias que la Monusco a adopté une nouvelle stratégie de la riposte active. Et il a recommandé à la mission onusienne de redoubler d’efforts et de travailler davantage pour plus de protection et de sécurité.

Tedros Adhanom a également recommandé l’engagement et la participation communautaires ; ainsi que l’assistance humanitaire. Et il a salué l’engagement et le leadership très fort de la part du Gouvernement de la République. Mais également la collaboration des agences du système des Nations Unies, et l’appui de la part des bailleurs de fonds. Le n°1 de l’OMS a en outre fait remarquer qu’il ne voit pas la peur au sein de la population de Beni, malgré que l’épidémie à virus Ebola sévisse dans la région.

Il y a du matériel et des médicaments pour la riposte contre Ebola

Pour sa part, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix, a indiqué que la raison principale de cette visite, c’était de rendre hommage au travail de nos collègues et de manifester à quel point nous travaillons d’une manière unie. « Non seulement les collègues de l’Organisation mondiale de la santé, la MONUSCO qui a fourni et continue de fournir un soutien très important à l’action des collègues de l’OMS, mais également toutes les autres agences qui travaillent sur place dans un étroit partenariat. Mais aussi et peut-être avant tout le partenariat avec les autorités du Congo », dit-il, avant d’expliquer qu’ils étaient à Beni avec le ministre de la Santé où ils ont rencontré toutes les équipes et donc les collègues congolais qui font un travail remarquable et qui exercent un leadership efficace sur le travail collectif.

Donc, c’est vraiment une équipe soudée autour d’un objectif difficile à atteindre mais simple à énoncer qui est : vaincre Ebola. Et ce travail, il se fait dans des conditions particulièrement difficiles, parce qu’au-delà de la difficulté de traiter l’épidémie, de surmonter les difficultés propres à ce processus et aussi ce que Tedros a évoqué, les réticences initiales de la population, la difficulté d’atteindre tous ceux qui ont été et pourraient être touchés par le virus, il y a le contexte de sécurité qui est très difficile dans cette zone du Nord-Kivu, qui est difficile depuis longtemps, qui est caractérisé par les actions, les activités des groupes armés de diverses natures. Les différents groupes Mayi-Mayi notamment et aussi les ADF qui ont des modes d’action et des comportements particulièrement brutaux et même répugnants.

Et de souligner que le rôle de la MONUSCO en soutien de l’action contre Ebola, est considérable. C’est exprimé dans de différentes actions à la fois la construction des camps pour les collègues de l’OMS et les autres partenaires de la santé, la fourniture de nombreux véhicules, la fourniture de transport aérien, conjointement avec d’autres agences, mais la contribution de la MONUSCO a été très importante à cet égard. La fourniture des capacités de communication.

Et du point de vue sécuritaire, explique Jean-Pierre Lacroix, la MONUSCO assure, de différentes manières, des responsabilités pour protéger l’action des spécialistes de la santé, qu’il s’agisse de la garde statique des locaux, des bureaux ou des locaux d’habitation, qu’il s’agisse des patrouilles pour sécuriser les lieux où vont nos collègues, qu’il s’agisse d’escortes pour les accompagner et assurer leur sécurité, qu’il s’agisse encore de reconnaissance pour sécuriser les routes et assurer l’accès. « Et j’ajoute que la MONUSCO a participé aussi à l’engagement avec les communautés y compris avec les groupes armés puisque la MONUSCO est déployée depuis longtemps dans cette zone. Et avec certains groupes armés, il est possible de parler et donc de permettre l’accès de nos collègues dans des villages. Par exemple, les villages Mayi-Mayi où avec l’accès, on peut traiter les populations et faire le travail de prévention ».

Et de renchérir que nous nous sommes notamment penchés sur le domaine sécuritaire, le domaine sanitaire, de santé publique, mon collègue et ami Tedros l’a évoqué. Nous avions regardé les questions de sécurité et après avoir écouté les populations, après avoir parlé à nos collègues, je crois qu’on peut dire plusieurs choses à ce sujet. D’abord, améliorer la sécurité dans cet environnement, c’est la responsabilité de tous. Vous le savez, la MONUSCO à un mandat d’appui aux Forces armées de la République démocratique du Congo.

Nous travaillons avec elles, nous ne pouvons pas d’ailleurs opérer sans elles. Ne serait-ce que parce qu’un certain nombre de groupes armés utilisent les mêmes uniformes voire même les mêmes équipements que les FARDC, donc pour éviter tout incident, il faut travailler avec elles. Et puis, c’est normal, nous sommes en République démocratique du Congo, c’est la responsabilité principale des FARDC d’assurer la sécurité.

Il faut aussi que les communautés s’engagent, parce qu’il n’y a aucun exemple où les groupes armés ont pu être défaits si la population n’est pas engagée dans ce combat, n’est pas avec nous. Et nous avons fait passer le message aussi et nous sommes conscients du fait que ces groupes exercent l’intimidation, la menace, qu’il est donc difficile de contribuer, pour ces populations, à l’effort collectif de lutte contre les groupes armés mais en même temps, c’est important, cela fait partie de la réponse collective.

La deuxième chose que je voudrais dire, c’est qu’il faut regarder évidemment ce que la MONUSCO peut améliorer. Nous avons une forte présence dans cette zone. Une des plus fortes présences de la MONUSCO dans cette province du Nord-Kivu. Et nous avons travaillé de différentes manières pour réviser les méthodes, les moyens, les postures, les stratégies. On le fait en étroite liaison avec les collègues responsables militaires congolais. Et comme l’avait indiqué tout à l’heure, mon frère Tedros, un certain nombre de mesures ont été déjà prises. Nous avons décidé de sécuriser Beni, de nous concentrer sur cette ville qui est à la fois l’épicentre de l’épidémie mais le centre de nos activités aussi de réponse à l’épidémie.

Et la ville de Beni, comme cela a été dit, n’a pas fait l’objet d’attaque déjà depuis trois semaines. Nous espérons que cela va continuer. En tout cas, nous ferons tout le nécessaire pour que cela continue. Mais il faut aller au-delà. D’abord, nous travaillons pour faire en sorte que les zones qui, actuellement ne sont pas menacées ou attaquées, continuent de ne pas l’être. Le travail de prévention, le travail de déploiement préventif est important. Il se fait en déployant des unités qui font des patrouilles dans les zones identifiées et qui exercent de ce fait un rôle préventif

Et d’insister sur le fait qu’il y a aussi un travail important qui consiste à mieux connaître les groupes eux-mêmes, notamment les ADF, pour être mieux en mesure ensuite d’affaiblir leurs capacités de nuisance. Et ça, c’est un travail important, difficile encore une fois, le contexte est particulier, le terrain est compliqué. On fait parfois face à des groupes qui, au-delà de leur très bonne connaissance du terrain, ont aussi une très forte flexibilité, une adaptabilité. Et nous espérons que, non seulement nous réussirons vite à vaincre ce virus, mais au-delà peut-être engager une dynamique positive, notamment dans la région du Nord-Kivu, une dynamique positive qui rendra l’espoir peu à peu à une population qui a beaucoup souffert.

Lepetit Baende

