Restructuration de quelques organes statutaires: Dr Gertrude Lay Ofali désignée porte-parole de l’UDS

L’Union des Démocrates Socialistes (UDS), a dernièrement procédé, sous la direction de son Président National, M. Crispin Kabasele Tshimanga, à la restructuration de quelques organes statutaires, notamment le Comité Directeur, la Commission Nationale de Contrôle et les fédérations, en vue de donner un nouveau souffle au Parti et de le mettre en ordre de bataille pour faire face aux enjeux politiques de l’heure.

Dix nouveaux cadres au Comité Directeur le Comité Directeur de l’Union des Démocrates Socialistes (UDS) a été renforcé par l’entrée de dix nouveaux cadres en son sein. Parmi les nouveaux membres, il y a lieu de noter la présence de Mme Gertrude Lay Ofali Etsir qui a été chargée de la Communication et des Médias. A ce titre, elle assumera désormais les fonctions de Porte-Parole du Parti. Avec ces modifications, le Comité Directeur restructuré se présente comme suit : Président National : M. Crispin Kabasele Tshimanga ; Premier Vice-Président National chargé de la Sécurité Nationale : M. Simon Mikuo Bushishi ; Deuxième Vice-Présidente Nationale chargée des Femmes, Présidente Nationale de la Ligue des Femmes : Mme Charlotte Buimpe Diombelayi, Troisième Vice-Président National chargé des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale : M. Jean-Marie Essende Mbongu.

A aussi été nommé, au poste de Secrétaire Général : M. Nicolas-Ange Muabi Bakajika ; Secrétaire Générale Adjointe chargée de la Formation Politique et des Elections : Mme Imelda Kamwiziku Muzinga ; Secrétaire Général Adjoint chargé des Fédérations et de la Mobilisation : M. Yves Mafungu Mboma ; Secrétaire Général Adjoint chargé des Relations avec les Partis Politiques et les Associations: M. Faustin Kumbi Mudimanye ; Secrétaire Général Adjoint chargé des Jeunes, Président National de l’Union de la Jeunesse de l’UDS: M. Pascal Kanyinda Mutombo ; Secrétaire Général Adjoint chargé de la Justice, de l’Immigration et de l’Intégration nationale : Me Bertho Mulumba Ngandu ; Secrétaire Générale Adjointe chargée de la Communication et des Médias, Porte-Parole du Parti : Dr. Gertrude Lay Ofali Etsir ; Secrétaire Général Adjoint chargé de l’Environnement et du Développement durable: Ir. François Mabilama Wila ; Secrétaire Général Adjoint chargé du Travail, de la Sécurité Sociale, de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale: Prof. Gaston Ememe Nkalamba ; Trésorier Général : M. Hugues Esanga Etumba.

Comme Trésorière Générale Adjointe : Mme Lyly Ntetubaka Malutidi ; Secrétaire Nationale chargée de la Décentralisation et de l’Administration Publique : Mme Marie-Dagobert Mambuna Mbenga ; Secrétaire National chargé de l’Education Nationale, de la Recherche et de l’Innovation : M. Blaise Ndongala Lumanakio ; Secrétaire National chargé Infrastructures, de l’Equipement et des Travaux Publics : Ir. Jacques Bena Seleka wa Mukanya ; Secrétaire Nationale chargée des Transports, des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication: Mme Pascaline Musuamba Kanyinda ; Secrétaire National chargé de l’Agriculture et des Masses Paysannes : M. Liévin Ruhamo Chirhimwami ; Secrétaire National chargé de l’Aménagement du territoire, des Villes, de l’Urbanisme et du Logement : M. Anatole Kikoko Motendwa ; Secrétaire National chargé de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme : M. Adelbert Mbambukulu Kuyangala ; Secrétaire National chargé de la Santé et l’Hygiène Publique : M. Dieudonné Mbantshi Mishomba ; Secrétaire National chargé de la Culture, des Arts et des Sports : M. Albert-Dédé Muamba Kabwe. Un nouveau président à la tête de la Commission Nationale de Contrôle. En ce qui concerne la Commission Nationale de Contrôle de l’UDS, monsieur Grégoire MPOYI Badinengani, ancien Quatrième Vice-Président National du Parti, a été porté à sa tête.

Soulignons qu’à la même occasion, les animateurs de la nouvelle Commission Nationale de Contrôle ont été désignés. Le Comité Directeur de l’UDS a aussi désigné les animateurs de quelques fédérations. La Ville de Kinshasa a un nouveau Président Fédéral de l’UDS, en la personne du Prophète Josué-Valentin Kazaba Ndey Lualua. Concernant la Province du Kasaï, M. Benoit Tshimbawu Lukadi a été désigné Président Fédéral de l’UDS tandis que Mme Clémence Imbombo Mandjuandjua a été nommée Présidente Provinciale des Femmes. Pour sa part, M. Faustin Kumbi Kumbi Junior occupera désormais le poste de Président Provincial des Jeunes. Au Kwilu, M. Nono Mindana Mulay est le nouveau Président Fédéral de l’UDS. Par contre, monsieur Augustin Kabumone Kasonga se chargera des jeunes comme Président Provincial.

MM.Marc Tshimanga Mpanda, Nicolas Tshilumba Buloba et Benoit Kabende Lombe ont été désignés respectivement Présidents Fédéraux de l’UDS au Kasaï Central, au Tanganyika et au Kasaï Oriental. Enfin, le Comité Directeur de l’UDS procédera prochainement à la restructuration de ses branches spécialisées, à savoir la Ligue des Femmes de l’UDS (LIFUDS) et l’Union de la Jeunesse de l’UDS (UJUDS).

JMNK

