Résolution de la crise entre le Rwanda et l’Ouganda: Tshisekedi offre ses bons offices

Pour impulser le développement de la République démocratique du Congo et combattre ainsi l’insécurité récurrente dans l’Est du pays, le Président de la République, Félix Tshisekedi a opté de changer d’approche. Et ce, en privilégiant le dialogue. « Mon Gouvernement privilégiera ainsi le dialogue et une franche coopération dans la résolution de différentes préoccupations touchant à ses ressources naturelles », a-t-il indiqué lors de la présentation des vœux au corps diplomatique, en février dernier. A travers cette approche, il sollicite le concours de ses homologues du Rwanda, du Burundi et de l’Ouganda pour mettre un terme à l’instabilité, et amorcer ainsi le développement du pays.

C’est aujourd’hui que s’est terminée la 7ème édition de l’Africa CEO Forum, où le Président Félix Tshisekedi a été parmi les invités de marque. Ce Forum réunit chaque année, des chefs d’entreprises, des investisseurs, des décideurs politiques et journalistes venus d’Afrique et du monde, entier pour échanger et partager leurs expériences.

En marge de la 7è édition de l’Africa CEO Forum, Félix Tshisekedi a exprimé la volonté de son pays la RDC, à offrir ses bons offices pour la résolution de la crise entre le Rwanda et l’Ouganda. « La RDC est prête à offrir ses bons offices…Notre vision est de construire des ponts et non des murs », a déclaré le président congolais. Depuis plusieurs mois, rien ne va plus entre le Rwanda et l’Ouganda. Les services de sécurité rwandais accusent Kampala de soutenir des groupes armés hostiles à Kigali. De son côté, Kampala multiplie des arrestations et expulsions de personnalités soupçonnées de travailler ou d’espionner pour le compte du Rwanda.

Tshisekedi travaille avec tous les pays de la région

De Kigali (Rwanda) où il séjourne, l’on apprend aussi que le Président congolais Félix Tshisekedi a expliqué, mardi 26 mars 2019, qu’il travaille en collaboration avec des chefs d’Etat des pays voisins pour le retour de la paix dans l’est de la RDC. Depuis sa prise de pouvoir en janvier dernier, Tshisekedi a déjà rencontré certains de ses homologues voisins.

En marge d’Africa CEO Forum qui se tient depuis lundi à Kigali, le président congolais a échangé avec le chef de l’Etat rwandais, Paul Kagame. « Je suis en train d’y travailler en interne comme en international. J’ai rencontré des chefs d’Etat des pays voisins et nous avons toujours évoqué cette question (Ndlr : de l’insécurité dans l’est de la RDC) », a déclaré Félix Tshisekedi dans une interview aux médias congolais à Kigali.

Alors candidat à la présidence de la République, Tshisekedi avait exprimé son intention de privilégier les démarches régionales pour mettre fin à l’activisme des rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées (ADF), accusés d’avoir tué des milliers de civils dans la région de Beni (Nord-Kivu). « Il faut passer par les contacts avec les pays voisins puisqu’on a dit que les ADF Nalu sont des Ougandais. Et il faut que les Ougandais nous aident à régler ce problème. Il faut également parler avec les milices, car beaucoup se sont créées autour de ce problème », avait-il suggéré lors d’un meeting à Beni.

Le week-end dernier, le président congolais avait rencontré son homologue ougandais, Kaguta Yoweri Museveni, à Kampala. « J’avais promis à nos compatriotes de l’Est que je vais leur donner la paix et je n’ai jamais abandonné cette promesse. J’ai fait cette promesse et je la tiendrai. Je ne me lasserai jamais de lutter contre ce phénomène d’insécurité qui mine notre pays et fait énormément du tort à notre population », a juré ce mardi, Félix Tshisekedi.

Pour des raisons sécuritaires, le président de la République ne prévoit pas pour bientôt un voyage dans l’Est du pays, plus particulièrement dans la région de Beni, même si, pendant la campagne électorale, il avait martelé qu’il installerait son QG dans cette partie du pays dans le but de lutter contre l’insécurité. « Je ne suis pas un spécialiste de la sécurité. Je suis en contact permanent avec le haut Commandement de notre armée. Il y a effectivement des problèmes dont je ne peux pas parler ici. Pour le moment, il (haut commandement de l’armée) déconseille d’aller là-bas (dans l’Est du pays) parce qu’il faut y arriver quand on est sûr d’avoir des résultats. Nous sommes en train de mettre en place les dispositifs nécessaires pour éradiquer les groupes armés dans notre quotidien. A ce moment, nous viendrons montrer à nos compatriotes ce que nous allons faire de cette partie de la République qui a trop souffert », a-t-il expliqué.

Félix Tshisekedi échange avec ses homologues du Rwanda, du Togo et de l’Ethiopie

Le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s’est entretenu mardi, en tête à tête, avec ses homologues Paul Kagame du Rwanda, Faure Gnassingbé du Togo et Mme Sahle–Work Zewde de République démocratique fédérale d’Ethiopie, en marge de la 7ème édition de l’Africa CEO Forum à Kigali, au Rwanda.

Selon des sources officielles, toutes les possibilités de coopération dans une approche gagnant-gagnant ont été évoquées. Tous les interlocuteurs du Chef de l’Etat ont salué l’ouverture d’esprit du Président Tshisekedi et lui ont promis, chacun, un soutien tous azimuts.

Après une édition 2018 marquée par une mobilisation record et la présence des présidents de Côte d’Ivoire, du Ghana et du Zimbabwe, c’est cette fois-ci au Rwanda, à Kigali, qui a abrité les travaux qui ont réuni les plus grands décideurs africains, les 25 et 26 mars 2019 pour le 7e Africa CEO Forum organisé par Jeune Afrique Media Group, éditeur de Jeune Afrique et de The Africa Report, et par Rainbow Unlimited, société suisse spécialisée dans l’organisation d’événements de promotion économique.

Porte d’entrée sur un marché régional de plus de 150 millions de personnes et signataire de 68 accords de commerce, le Rwanda se trouve au confluent de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique centrale. Ce choix illustre « la volonté du Africa CEO Forum de soutenir les rencontres et courants d’affaires entre chefs d’entreprise issus de tout le continent », explique l’organisation dans un communiqué. « Le Rwanda, pays à la fois francophone et anglophone, dont le dynamisme économique et le modèle de développement – axé sur l’éducation, l’innovation et la performance – sont le parfait reflet des valeurs du Africa CEO Forum » précise Amir Ben Yahmed, fondateur et président du Africa CEO Forum.

L’Africa CEO Forum 2019 a réuni près de 1.500 participants « autour d’un véritable agenda de transformation : Comment mobiliser le secteur privé autour des projets d’infrastructures transfrontaliers ? Quels enseignements tirer du modèle régional de la Communauté d’Afrique de l’Est ? Que doit faire une Afrique unie pour mieux protéger ses intérêts et ses industries ? ».

À travers une quarantaine de panels, d’études de cas, de témoignages, d’ateliers public-privé et de groupes de travail thématiques, les dirigeants d’entreprises ont pris à bras-le-corps ces sujets clés tout en continuant à approfondir les autres enjeux majeurs pour le développement du secteur privé africain, tels que l’accès des femmes dirigeantes aux conseils d’administration, le potentiel de croissance de l’industrie du tourisme, la bancarisation à l’ère du digital, les marchés régionaux de l’agrobusiness ou encore la gouvernance des entreprises familiales.

JMNK