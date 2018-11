Réjouissance populaire au sanctuaire Notre Dame de la paix de Fatima: Le couple Léon et Marie Valentine Botolo nommé Consulteur au Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Pape François a nommé en octobre dernier le couple Léon et Marie Valentine Botolo, Fondateur et Président de la Communauté Famille Chrétienne, membre du Dicastère (Ministère) pour les Laïcs, la Famille et la Vie. A cette occasion, Migr Dominique Bulamatari, Evêque de la Diocèse de Molegbe a présidé une célébration eucharistique dernièrement au sanctuaire Notre Dame de la paix de Fatima. Entretemps, l’Abbé aumônier de la communauté Famille Chrétienne a procédé à la lecture de l’acte de nomination du couple Léon et Marie Valentine Botolo, signé par le Secrétaire d’Etat du Pape François.

A l’issue de la messe qui a été prise d’assaut par plusieurs centaine de membres de la communauté Famille Chrétienne, des réjouissances populaires ont été organisées sur place. Ainsi, les membres faisant partie de cette importante communauté ont voulu d’une part, témoigner leur gratitude au Pape François pour cette importante nomination, et d’autre part montrer leur profonde attachement au couple Léon et Marie Valentine Botolo pour le travail titanesque qu’il réalise au sein de cette communauté. Cette fête populaire a été agrémentée par l’orchestre de notre frère Paul Balenza.

Le couple Léon et Marie Valentine Botolo a vraiment communié avec l’assistance visiblement en liesse. Notons en passant que le Cardinal Emérite Laurent Monsengwo et tant d’autres personnalités de marque étaient également de la partie. Au cours de adite cérémonie haute en couleur, notre journal a recueilli quelques témoignages sur la personne du Berger Léon Botolo. Selon notre interlocuteur qui a requis l’anonymat : «La vie de Léon Botolo est intimement liée à l’œuvre appelée communauté Famille Chrétienne. Je voudrais dire toute sa vie ». D’abord, la précocité d l’engagement. Le couple a accepté l’engagement comme couple Berger très jeune. Ensuite, la maison de la famille Botolo a servi de siège à la communauté famille chrétienne. Leur maison a abrité tour à tour, et pendant des années, des veillées de prière, des prières d’intercession, des répétitions de la chorale, des séances de délivrance, des réunions de l’équipe du discernement. La communauté Famille Chrétienne, a-t-il renchéri, est comme une œuvre humainement engendrée par le couple Botolo. Lui consacrer tout cet espace pendant une douzaine d’années est une preuve d’un véritable amour pour l’œuvre de Dieu, pour l’église. C’est d’abord cela que le couple Botolo laissera à l’humanité : une association qui fait du bien aux couples, aux familles et aux enfants. Le chemin de la sanctification. Poursuivant son témoignage, ce dernier a souligné que les marques Botolo sont devenues ‘’marque famille chrétienne’’. Pour preuve, les initiatives personnelles de Léon Botolo devenues coutumes dans la communauté : l’expérience de parrainage devient un modèle qui s’étend en dehors de la communauté famille chrétienne : l’encadrement des couples mariés après un dialogue préalable avec les intéressés… Léon Botolo a transmis à la communauté la conviction que le couple peut être heureux dans le mariage. Il demeure un patrimoine et la communauté a encore à apprendre de lui, a-t-il conclu.

Quelques notes biographiques sur Léon Botolo Magoza

Marié à Mme Marie Valentine, Léon Botolo Magoza est père de 5 enfants et 8 fois grand-père. Formation de base en Philosophie, formation complémentaire en Management. Carrière professionnelle riche et diversifiée dans les structures étatiques : Présidence de la République ? Secrétariat du Gouvernement ? Cabinets ministériels, Assemblée Nationale (Député National de la transition 2003-2006) ; plusieurs fois Mandataire de l’Etat. Engagement marqué, avec son épouse, au service de l’église : couple fondateur et responsable de la communauté Famille Chrétienne (association des fidèles spécialisée dans l’accompagnement des familles depuis 1984) ; couple ancien membre de l’ex-conseil pontifical pour la famille (nommé par le Pape Benoît XVI en 2009) ; couple Auditeur au synode sur la famille de 2014, désigné par le Pape François ; couple consulteur au Dicastère pour les Laïcs, la famille et la vie, nommé par le Pape François (2018) ; Initiateur et Président du conseil d’administration de l’institut Supérieur de la Famille et du Couple, spécialisé dans la formation des conseillers conjugaux et familiaux ; formateur au grand séminaire Saint André Kaggwa (depuis 1997).

BKS/Cp

