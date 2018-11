Protection des candidats présidents de la République: Fayulu, Mokia, Mabaya,Yves Mpunga et Tshiani bien sécurisés par la police

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La sécurisation des candidats présidents de la République a constitué une pierre d’achoppement depuis un certain temps. Certains candidats prétendants que le pouvoir refuserait de leur accorder la sécurité comme promis. Loin de là. Sinon, à en croire le Colonel Mwanamputu, porte-parole de la Police, c’est depuis un certain temps, qu’un certain nombre de candidats présidents de la République ont reçu les 25 policiers pour leur sécurisation. Il s’agit de Martin Fayulu , Gabriel Mokia, Mabaya, Yves Mpungu et Tshiany .

Pour d’autres, dit-il, la Police est en contact avec eux pour le processus d’affection, d’ici jeudi ça sera chose faite. Cependant, renchérit-il, il y a lieu de signaler qu’il y a ceux des candidats dont les adresses données ne concordent pas avec leurs situations domiciliaires exactes. Les chargés de déploiement des policiers pour la sécurisation des candidats présidents de la République sont descendus sur terrain et ne les ont pas situés. A ceux-là, il leur a été demandé de prendre contact avec le Commandant de l’unité de protection des institutions et des hautes personnalités pour nouvelles dispositions à prendre.

JMNK

