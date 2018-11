Proclamation de la République: 60 ans célébrés sous le signe du travail et de l’effort soutenu

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Congo-Brazzaville célèbre ce mercredi, 28 novembre 2018, les 60 ans de la proclamation de la République. Cette célébration, la huitième du genre, pour vanter les vertus de la République, est placée sous le thème : « Dans le travail et l’effort soutenu bâtissons une République forte, unie et solidaire ».

La cérémonie commémorative sera organisée à la place de la République, en présence du Président de la République du Congo, Denis Sassou-N’Guesso.

Le territoire du moyen-Congo est devenu République du Congo, le 28 novembre 1958. Cette date a longtemps été reléguée dans les oubliettes de l’histoire. Mais en 2010, le président de la République, Denis Sassou-N’Guesso l’a ramenée à la surface. Et, depuis lors, les Congolais célèbrent chaque 28 novembre, la naissance de leur République, sous le nom de journée de la République.

La particularité de cette 8ème édition est qu’elle coïncide avec les 60 ans de la proclamation de la République. En effet, sous la colonisation, le Congo était sous contrôle du colonisateur français, qui l’avait baptisé, territoire du Moyen Congo. C’est le 28 novembre 1958, à Pointe-Noire, que ce territoire est devenu officiellement une République, selon la délibération n° 112/58 de l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo, après un référendum populaire et avec l’accord de l’ancienne puissance coloniale, la France. Cette proclamation est ainsi intervenue deux ans avant l’accession du Congo à la souveraineté nationale et internationale, le 15 Août 1960.

60 ans après la proclamation de la République du Congo, les Congolais s’accordent sur le fait que la République est ce qu’ils veulent pour leur pays. Car, en dépit des soubresauts que le pays a connu depuis 1959 jusqu’à ce jour, aucun régime au pouvoir qui n’a jamais remis en cause la forme républicaine de l’Etat. On comprend dès lors que la République est la forme du régime politique sur laquelle les Congolais sont unanimes. Elle est à renforcer par des instruments juridiques qui encadrent son fonctionnement et la vie de ses citoyens, mais sont aussi par l’unité de ceux-ci qui fait sa force. La République est donc une et indivisible.

Rappelons que la journée de la République a été instituée par la loi n°18-2010 du 27 novembre 2010. Il y a un demi-siècle que notre pays le Congo-Brazzaville, était porté sur les fonts baptismaux en tant que République autonome sous tutelle coloniale française, dans la tourmente d’une guerre civile, dont les séquelles subsistent à ce jour. Ce fut un certain 28 Novembre 1958 à Pointe-Noire alors capitale administrative et politique territoriale du Moyen-Congo.

Jadis fête nationale, cette date historique battue en brèche par les révolutionnaires exaltés sous les coups boutoir des nationalistes frileux, fait figure d’oubliée. Elle n’est inscrite dans aucun calendrier officiel et ne donne lieu à aucune commémoration. On peut lui opposer la date anniversaire de l’indépendance célébrée en grande pompe le 15 Août de chaque année.

Nous reviendrons avec de plus amples détails sur l’évolution institutionnelle spatio-temporelle du Congo, depuis les monarchies de la période précoloniale, jusqu’aux péripéties de la première République, en passant par la création de la fédération de l’AEF et l’instauration du régime de l’autonomie interne.

De la période coloniale

Découvert par les Européens au XIVe Siècle à travers les expéditions de l’explorateur portugais Diego Cao, l’espace géographique de l’actuelle République du Congo qui faisait alors partie intégrante du Royaume Kongo, à l’époque grande monarchie africaine fondée au XIIe Siècle par Nimi na Lukeni alias Ntinu Wené aux confins des deux Congo et de l’Angola, sera officiellement concédé à la France suite à la conférence de Berlin relative au partage colonial de l’Afrique entre les puissances impérialistes Européennes, tenue en Allemagne du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 sous les auspices du chancelier Bismarck.

La délimitation frontalière du Congo-Français fera l’objet de plusieurs traités respectivement conclus : Avec l’Allemagne, en 1885, pour la frontière du Cameroun ; Avec le Portugal, en 1886, pour la frontière du Cabinda et de l’Angola ; Avec l’Etat indépendant du Congo du Roi des Belges, Léopold II, en 1887, pour la frontière des deux Congo ; Avec l’Espagne, en 1890, pour la frontière de la Guinée Equatoriale du côté du Gabon. Histoire A suivre.

Roch Bouka/Correspondant de la Rtga World au Congo-Brazzaville

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.