Prix Nobel: les félicitations de Mende à Mukwege

Réagissant à chaud au prix Nobel de la paix attribué vendredi au gynécologue Denis Mukwege, le porte-parole du gouvernement a tenu à saluer l’œuvre du compatriote nobelisé avec l’Irakienne Nadia Murad.

« Nous félicitons Dénis Mukwege pour cette reconnaissance par l’académie Nobel de Suède du travail remarquable qu’il fait en faveur des femmes qui sont victimes de violence sexuelle dans le Sud-Kivu’’, se réjouit Lambert Mende. Le porte-parole du gouvernement rappelle les débordements qui caractérisent parfois la cohabitation difficile entre le gouvernement et le lauréat du prix Sakharov 2014.

‘’Il est évident que nous n’avons pas été toujours d’accord avec la tendance qu’il avait prise parfois de politiser ce travail humanitaire important qui est reconnu aujourd’hui’’, rappelle le ministre de la communication et médias qui salue tout de même le prestigieux prix attribué au fondateur de l’hôpital de Mpanzi. M.Mende annonce que le gouvernement devra se réunir incessamment pour savoir ce qu’il fera du désormais prix Nobel.

Pour rappel, le jury Nobel a attribué vendredi, le prix Nobel 2018 à Denis Mukwege et Nadia Murad. Le duo est récompensé pour leur combat dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Ils recevront chacun, près de 450 mille euros.

