Prix Nobel de la paix : Voici ce que gagneront Mukwege et Nadia Murad

Il est indéniablement vrai que le prix Nobel apporte avant tout une grande notoriété mais il permet également aux lauréats de recevoir une importante somme d’argent. En effet, avant de décéder, en 1896, Alfred Nobel, l’inventeur de la dynamite, qui n’avait jamais eu d’enfants, a demandé que sa fortune servent à récompenser chaque année, des personnes « ayant apporté le plus grand bénéfice à l’humanité », par leurs inventions, découvertes et améliorations dans différents domaines de la connaissance.

Depuis sa création en 1901, la Fondation Nobel se charge ainsi de faire fructifier la fortune de ce généreux donateur. Chaque année, les lauréats, se partage donc les revenus de ce capital.

900 000 euros pour un Nobel

Crise oblige, cette somme a été diminuée de 20% en 2012. Alors que la récompense s’élevait depuis 2001 à 10 millions de couronnes (soit 1,12 millions euros), elle s’élève depuis à 8 millions de couronnes (environ 850 000 euros). Un joli pactole que Denis Mukwege et Nadia Murad devront se partager à deux.

Bien plus que le Pulitzer

Pour comparaison le prix Pulitzer, rapporterait aux alentours de 10 000 dollars (environ 7741 euros), la caméra d’or au festival de cannes 50 000 euros, un Oscar juste le prix de la statuette soit environ 500 dollars (387 euros). Plus modeste encore le prix Goncourt rapporterait 10 euros ( sans compter les ventes) et une légion d’honneur entre 6 et 37 euros par an.

Ces sommes sont bien souvent perçues par les lauréats. Elles leur permettent de poursuivre leurs recherches sans se soucier des aspects financiers. Mais elles sont aussi parfois reversées intégralement à des associations. En 2009, Barack Obama avait ainsi distribué l’intégralité de sa récompense à dix associations.

Jean Pierre Kayembe avec Cnews

