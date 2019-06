Primature: Bruno Tshibala et Sylvestre Ilunga se rencontrent en prélude de la remise et reprise

Content d’avoir accompli la mission qu’il s’est assignée, celle d’organiser les élections générales en République démocratique du Congo, et fort de son travail bien fait sur le plan social, économique, politique, sécuritaire, diplomatique et dans tous les autres domaines de la vie nationale, le souci maintenant du Premier ministre sortant Bruno Tshibala Nzenzhe est de laisser la Primature en toute convivialité.

Voilà pourquoi, le vendredi 06 juin 2019, il a invité son prédécesseur, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le nouveau Premier ministre à la Primature où ils se sont retrouvés dans l’avant-midi. C’était pour se rendre compte de l’évolution des préparatifs de la prochaine séance de remise et reprise.

« J’ai invité le Premier ministre, M. Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour qu’ensemble nous venions nous rendre compte de l’avancement des travaux de la préparation de la remise et reprise. Nous venons de faire un constat unanime que lesquels travaux se déroulement très bien, les choses avancent. Donc, la préparation est en bonne route », a déclaré à la presse, le Premier ministre sortant Bruno Tshiabla.

Quant à la date de la remise et reprise, il a expliqué que « La désignation du Premier ministre a un certain processus. Après l’acte juridique avec l’ordonnance de nomination, il y a un acte politique, comme disent les juristes, l’onction politique et populaire, parce que ce sont les représentants du peuple qui le feront, il y a l’investiture. Et juste après l’investiture, parce que conformément à l’article 90 de la Constitution, nous allons procéder donc à la remise et reprise avec le professeur Sylvestre Ilunga… Soyez patients, l’enfant va bientôt naître ».

Satisfait, le tout premier Premier ministre d’après l’alternance dit attendre la fin des négociations politiques en cours au sein de la coalition FCC – CACH pour la formation de son gouvernement.

Est-ce que le nouveau Premier ministre se prépare en conséquence en ce qui concerne sa prise de fonction dans les prochains jours ? De répondre, Ilunga Ilunkamba indique qu’« Il n’y a pas de préparation officielle. Je suis prêt à travailler ». Et à répondre aux nombreuses attentes par rapport au social de la population, la sécurité, des questions politiques, diplomatiques ? Comment compte-t-il s’y prendre une fois en fonction ? Le chef du prochain gouvernement a strictement répondu que « toutes ces questions vont faire parte du travail. Comment je vais m’y prendre ? Je le dirais à l’Assemblée nationale ».

Concernant les négociations pour la formation du gouvernement, et à la question de savoir à quand la formation du gouvernement, le Premier ministre Sylvestre lunga a indiqué à la presse que « Les négociations c’est entre les partis à la coalition FCC et CACH. Et les négociations se déroulent. Et ils vont annoncer les résultats puisque ce sont eux qui mènent les négociations ».

Lepetit Baende