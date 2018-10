Présidentielle 2018 en Rdc: Le candidat commun de l’opposition sera connu au plus tard le 15 novembre

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sept leaders de l’opposition réunis du 23 au 25 octobre 2018 à Johannesburg (Afrique du Sud) ont décidé de se désigner un candidat commun pour la présidentielle au plus tard le 15 novembre prochain. Ceci, pendant que cet oiseau rare était attendu depuis que la Cour Constitutionnelle avait rendu ses arrêts. Qu’à cela ne tienne, ce candidat commun risque d’être handicapé par le temps, surtout que l’on sera déjà pendant la campagne électorale.

Felix Tshisekedi, Jean Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Adolphe Muzito et Freddy Matungulu ont tous renouvelé leur rejet de l’usage de la machine à voter et ont exigé le nettoyage du fichier électoral. A l’occasion, ils ont rendu public sept importantes résolutions suivantes : signé un accord de coalition des forces de l’opposition en vue des élections le 23 décembre 2018, réaffirmé leur position de ne pas boycotter les élections le 23 décembre 2018, exigé l’organisation des élections libres, crédibles, inclusives, transparentes, et apaisées dans le respect strict des textes en vigueur et ne permettront pas la tenue de toute parodie d’élections, exigé le retrait de la machine à voter, du nettoyage du fichier électoral et de la mise en œuvre immédiate de la décrispation de l’espace politique, appelé à l’implication de la communauté internationale pour la bonne organisation des élections conformément à la résolution 2409 du conseil de sécurité des nations unies, décidé de la désignation du candidat commun lors du prochain conclave des sept leaders qui aura lieu au plus tard le 15 novembre 2018 et appelé le peuple congolais à la vigilance et à la mobilisation pour obtenir une alternance réellement démocratique.

Nombreux sont les Congolais qui voudraient savoir si l’UDPS joue à quel jeu ? Tantôt elle affirme aller aux élections avec ou sans la machine à voter, tantôt elle signe cette déclaration qui exige le retrait de cet outil ? Que retenir alors de ce remue-ménage ? Disons qu’il est du droit de l’UDPS de penser comme elle veut. Mais une fois que le peuple vous tourné le dos à cause de votre ambivalence, les élections risquent d’être une formalité qui n’intéressera plus personne.

