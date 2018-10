Présentation du candidat FCC: Emmanuel Ramazani Shadary Des acteurs politiques s’expriment

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La première sortie officielle publique du candidat du Front Communn pour le Congo (FCC) à savoir Emmanuel Ramazani Shadary, le samedi 27 octobre 2018 au stade Tata Raphaêl, a prouvé à la face du monde non seulement la capacité de mobilisation du FCC, mais aussi sa configuration de grande plateforme politique qui peut réunir des acteurs politiques et nombreux membres de la société civile. Ci- dessus deux réactions receuillies notamment auprès du regroupement politico–religieux dénommé « Voix des Centristes Congolais » et la « Dynamique Shadary Président » initié par l’honorable Maker Muangu Famba.

Me Zorobabel Mulangu, président national de la Voix des Centristes Congolais (VCC) :

« Un événement de haute portée politique. La RDC est aux termes des prédictions prophétiques. La prise de position du Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange de refuser le dictat, constitue un geste incomparable depuis l’accession de notre pays à l’indépendance et cela restera gravé dans l’histoire et dans la mémoire de tous les nationalistes avertis. Un courage légendaire caractérisé par le défi lancé contre l’impérialisme occidental, matérialisé aujourd’hui par la désignation de son dauphin Emmanuel Ramazani Shadary en qualité de candidat à la magistrature suprême, marque un tournant décisif dans l’histoire démocratique de notre pays. 4ème président comme l’a prédit le prophète Simon Kimbangu».

Me Patrick Kadima du Département juridique de la – Dynamique Shadary Président (initié par l’honorable Maker Mwangu)

« Notre structure électorale soutient le Dauphin, et nous avons apporté une pierre à l’édifice. Les représentants de la DSP, mieux des délégations sont venues de provinces où existent déjà la Dynamique, notamment de Lualaba, Kasaï, Kasaï Central, Lomami et Bandundu.

C’était un événement de grande envergure, fils du terroir il connait beaucoup de réalités. Il connait et maîtrise bien les enjeux politiques actuels. On doit lui faire confiance.

Le message capital de la DSP porte sur la sensibilisation de la plus grande partie de notre population, de toutes les couches, le peuple congolais doit prendre en mains cette destinée de la République, c’est-à-dire à élire massivement Emmanuel Ramazani Shadary pour la victoire finale. Tenons- nous coude à coude en vue de soutenir le dauphin choisi par le président de la République ».

Lepa

