Poursuivant sa carrière solo en Europe: La chanteuse MJ30 prépare l’opus “Bizibeli”

L’on se souviendra qu’il y a plus de quatre années depuis que, mettant une croix à sa collaboration avec la Mamou Nationale Tshala Mwana ainsi que sur la formation musicale “Dynastie Mutwashi” au sein de laquelle elle évoluait, la chanteuse Marie José N’Jibu, connue sous le sobriquet de MJ 30, avait choisi de quitter Kinshasa pour la poursuite de sa carrière solo en Europe.

Depuis qu’elle se trouve dans le vieux continent, MJ 30 a eu, grâce à sa belle voix, l’occasion de faire de nombreux feats avec d’autres artistes-musiciens dont Papa Wemba Ekumany, Fally Ipupa et tant d’autres.

Mais elle a aussi eu l’occasion de produire, en solo, ses propres œuvres qui n’ont pas manqué de retenir l’attention de plus d’un mélomane. Ainsi, pour le moment, elle s’attèle à finaliser un prochain disque intitulé “Bizibeli” qui signifient simplement “Les portes”, en français.

Ce disque sera lancé sur les planches à partir du mercredi 10 octobre 2018. Avis donc aux nombreux fans de MJ 30 tant de l’hexagone, de Kinshasa, de Brazzaville, de Libreville, bref de partout pour se procurer de ce belle parodie musicale que leur offre leur idole bien aimée en cette deuxième semaine du dixième mois sacré de l’année 2018.

Kingunza Kikim Afri/Cp

