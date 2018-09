Pour son implication à leur nomination à la Magistrature: Les femmes magistrats remercient le Chef de l’Etat

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le peuple congolais et l’opinion nationale dans son ensemble, ont suivi avec intérêt toutes les différentes nominations par Ordonnances présidentielles des différents magistrats à la Cour Constitutionnelle, Cassation, aux Parquets près la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation et le Parquet près le Conseil d’Etat.

A dire vrai, nous avons écho que toutes les femmes magistrats sont très contentes que le Chef de l’Etat ait suivi leurs propositions en désignant trois femmes magistrats au Parquet près la Cour Constitutionnelle (Jeanine, Banza et Masiala), une femme magistrat au Parquet près la Cour de Cassation (Ohemba), trois femmes magistrats au Conseil d’Etat (Ndala, Odra et Kalume) et une femme magistrat au Parquet près le Conseil d’Etat (Rose Mutombo). Ensuite, une femme comme Procureur Général à la Tshopo (Bodisa) et plusieurs autres comme Avocats Généraux, Présidents de Parquet et Cour d’Appel.

Donc, à voir ces nominations, les femmes magistrats considèrent que c’est déjà un grand pas. Elles remercient et encouragent le Chef de l’Etat à continuer sur la même lancée. Néanmoins, ce que ces femmes magistrats déplorent, c’est l’absence totale des femmes comme juges à la Cour Constitutionnelle et à la Cour de Cassation. De même qu’il n’y a aucune femme comme 1er Président d’une Cour d’Appel et même dans les différents organes de gestion dans les différents organes judiciaires. C’est ainsi que compte tenu de l’égoïsme de leurs collègues mâles, les femmes magistrats exhortent le Chef de l’Etat à corriger cette absence de parité.

Pour corroborer ce qu’ont déclaré les femmes magistrats, le journal L’Avenir constate qu’il y a eu effectivement et réellement les nominations des femmes conformément à leurs propositions confer le journal L’Avenir n°6903 du Lundi 23 juillet 2018 à la page 4. Toutefois, ces femmes magistrats ne désespèrent pas, mais compte sur le Chef de l’Etat Joseph Kabila pour briser cette injustice afin que la parité règne.

Antoine Bolia

