Porté par la Plateforme des communautés de base (PCB): Shadary annonce pour bientôt la présentation du projet de société du FCC

A moins de 70 jours des élections combinées (présidentielle, législatives nationales et provinciales), le candidat du Front Commun pour le Congo (FCC) désigné par le président Joseph Kabila ne cesse de susciter l’adhésion de beaucoup de gens. Des associations, des intellectuels, des partis politiques et regroupements de la Majorité présidentielle, des femmes et autres jeunes, ne jurent que sur la victoire finale d’Emmanuel Ramazani Shadary aux élections du 23 décembre 2018.

C’est la raison pour laquelle, après sa sortie officielle, la Plateforme des Communautés de Bases (PCB) se devait de recevoir le candidat du Front Commun pour le Congo (FCC) pour lui réitérer leur confiance et leur soutien inconditionnel. Cette plateforme qui représente du reste toutes les provinces de la République démocratique du Congo, se veut un cadre de mobilisation, en vue de la victoire écrasante à la présidentielle de décembre prochain.

Habillés pour la plus part aux couleurs de cette nouvelle structure qui veut créer une dynamique sociale pour la défense des intérêts des communautés de bases, les membres du PCB présents dans salle ont, de prime à bord, salué le patriotisme et le sens élevé de démocratie qu’incarne le Chef l’État Joseph Kabila Kabange, pour son choix judicieux de favoriser l’alternance démocratique en RDC. Par la même occasion, ils ont également salué leur hôte de marque, Emmanuel Ramazani Shadary, à qui ils ont promis leur inconditionnel soutien pour la victoire du 23 décembre prochain.

Prenant la parole, Ramazani Shadary qui s’est réjoui du soutien de la PCB, a tenu à remercier le chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange pour son choix porté à sa personne. Le Dauphin de Joseph Kabila qui a annoncé présenter son projet de société dans les tous prochains jours, a, par la même occasion, précisé qu’il aura une forte équipe de campagne au niveau national, composée de plus ou moins 564 personnes.

Soulignons que le PCB, structure dirigée par l’ex-gouverneur du Haut Lomami, Célestin Mbuyu Kabangu, compte près de 400 membres, et a un point focal dans chaque province, parmi lesquels les secrétaires permanent adjoints du PPRD, Willy Bakonga et Jacqueline Penge.

« Je ne suis pas ici pour la campagne électorale », a-t-il précisé de prime à bord, avant d’ajouter qu’il est venu répondre à leur invitation. Et d’ajouter que pendant la campagne électorale, je dirais que je suis n°13 et que j’ai un bon projet de société qui mérite votre adhésion. Il s’est réjoui des personnalités qui composent la Plateforme des communautés de base (PCB), avant de demander à l’assistance d’applaudir la personne qui a voulu que nous soyons ici ensemble, qui m’a désigné à ce poste, Joseph Kabila Kabange. « Nous avons été désigné par le chef de l’Etat. Il est actuellement et il sera toujours avec nous », tranche-t-il, avant d’annoncer que dans les prochains jours, non seulement nous allons vous présenter notre projet de société, mais aussi la grande équipe qui va nous accompagner. Et de souligner : « Utilisons l’énergie que vous avez, descendons dans nos circonscriptions pour avoir un score et une majorité sans faille ».

JMNK

