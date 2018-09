Plus de peur que de mal: Pas de pénurie des produits pétroliers à court terme

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dans un courrier adressé au ministre des Hydrocarbures portant: « Rupture de stocks des sociétés commerciales à Kinshasa », l’Administrateur directeur général adjoint et le Directeur du département exploitation ont alerté le Gouvernement de la République sur le fait que pour la première fois, les stocks disponibles des SOCOMS sont négatifs tant en essence qu’en gazole. Et que SEP Congo les a mis en demeure de reconstituer urgemment leurs stocks, sans actions de leur part. Cette situation va rapidement se traduire par des ruptures de produits dans les stations-service, si les stocks ne sont pas reconstitués. Dans un autre communiqué, SEP dément avec la dernière énergie la fausse information suivant laquelle la Rdc pourrait connaître à court terme la pénurie des produits pétroliers, et invite la population à faire confiance au Gouvernement de la République.

Suite à cette alerte et sur instruction du ministre d’Etat en charge de l’Economie qui séjourne dans la province de Lualaba, une réunion présidée par le Secrétaire général à l’Economie s’est tenue le weekend dernier, avec les membres du comité de suivi des prix des produits pétroliers, afin d’examiner la question d’approvisionnement qui se pose dans ce secteur.

Pour le délégué de la SEP à cette réunion, l’alerte était lancée à l’endroit de l’autorité pour lui signaler la situation que nous avions connue dans notre travail. Parce que nous gérons les stocks qui appartiennent aux fournisseurs et aux marqueteurs, distributeurs d’autre part. Nous avons constaté que depuis un certain temps, les sociétés commerciales, c’est-à-dire les sociétés commerciales ne sont plus capables de s’approvisionner auprès des fournisseurs et leurs stocks sont épuisés et complétement négatif. Alors on a alerté l’autorité pour lui dire que si une aucune mesure n’est prise, SEP ne sera pas plus en mesure d’approvisionner les sociétés commerciales. En gros, nous lui avons signalé que nous avons les stocks importants qui n’appartiennent plus aux sociétés commerciales, mais aux fournisseurs.

Il a été complété par un certain Charles, qui explique qu’il y a une très grande détérioration de la santé financière des sociétés commerciales, due au fait que les paramètres qui régissent la structure des prix ont évolué et sont en attente d’être ajustés pour permettre aux sociétés commerciales de ne plus vendre à perte. Maintenant, ces paramètres, une fois qu’ils seront ajustés, les sociétés vont se réapprovisionner et elles vont vendre sans perte et s’approvisionner de façon normale.

Pour sa part, le Secrétaire général à l’Economie confirme cette réunion avec la profession pétrolière. « Toutes les autorités sont à Lualaba où s’est tenue la conférence minière. Je dois rassurer que l’approvisionnement du pays en produit pétrolier se fera normalement et dès la rentrée des autorités dans la capitale, les réunions de concertations seront programmées, afin de trouver solution aux problèmes qu’éprouvent la profession pétrolière », rassure-t-il.

Soulignons que dans notre communiqué du 15 septembre 2018, la SEP informe l’opinion que contrairement aux allégations de pénurie des produits répandues sur les réseaux sociaux, cette entreprise dispose et continue à réceptionner des quantités importantes des produits pétroliers des fournisseurs de la République, pouvant ainsi répondre, à court et long termes, aux besoins de tous les consommateurs, personnes physiques et morales.

En outre, SEP Congo SA souligne qu’il n’y a pas lieu de confondre la pénurie avec la rupture de stocks de certaines sociétés commerciales de distribution. « La Rdc est très loin de cette situation de crise liée à la pénurie vu la politique salutaire mise en place par le Gouvernement qui permet la mise en consignation sur le territoire congolais des produits des fournisseurs. A ce jour, ces derniers disposent des stocks importants en tous produits (Essence et Jet A1) dans les installations SEP Congo », indique ce communiqué qui rappelle que le rôle de SEP Congo consiste à entreposer et à gérer les produits pétroliers appartenant aux fournisseurs et aux sociétés commerciales de distribution. Ainsi, SEP Congo dément avec la dernière énergie la fausse information suivant laquelle la Rdc pourrait connaître à court terme la pénurie des produits pétroliers, et invite la population à faire confiance au Gouvernement de la République.

JMNK

