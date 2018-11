Parodie de la rencontre de Genève: La prophétie de Lumumba rattrape les opposants impérialistes

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

« L’histoire du Congo ne sera pas écrite à Paris, ni à Londres, ni à Bruxelles, ni à Genève, moins encore à Washington. L’histoire du Congo sera écrite au Congo par les Congolais ». Malheureusement, les 7 patrons (Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Félix Tshilombo et Freddy Matungulu) de la conspiration contre la République Démocratique du Congo l’ont écrite à Genève ce, en présence d’Alan Doss, patron d’un géant minier qui combat le Code minier.

Allez à l’encontre de cette prophétie de l’un de nos pères de l’indépendance, à l’occurrence Patrice Emery Lumumba, équivaut à attirer la malédiction sur soi. Les hommes de la trempe de Patrice Emery Lumumba qui n’appartient pas à sa famille biologie, plutôt à la Nation, constitue un patrimoine commun auquel, l’histoire politique de ce pays se réfère et doit se référer. Cet homme de grande valeur, exceptionnel, envoyé bien entendu par la providence divine et le destin de l’humanité pour accomplir une mission et s’en aller, sa parole a un pouvoir auquel il faut se référer. 58 ans après qu’elle soit dite, elle produit des effets. C’est-à-dire, tout complot contre la Rdc est voué à l’échec. Et toute rencontre sans l’aval des Congolais et du Congo est de nul et nul effet.

Ce qui vient de se produire à Genève est une parfaite illustration de l’accomplissement de la prophétie de Patrice Emery Lumumba en harmonie avec le Dieu créateur. Ce dernier a consigné ce qui suit : « Mais la langue, personne parmi les humains ne peut la dompter. C’est une chose mauvaise, déréglée, pleine de poisons qui donne la mort. Avec elle nous bénissons Dieu Tout Puissant, oui le Père, et pourtant avec elle nous maudissons les hommes qui sont venus à l’existence à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sorte bénédiction et malédiction ».

Ceci dit, la parole de Patrice Emery Lumumba a produit ses effets néfastes et dévoile les complices et le complot contre son pays. Bien que dans la tombe, tous ceux qui suivront la voie contraire se verront maudits par le peuple congolais. La parodie de la rencontre de Genève a produit effectivement ses effets et les masquent commencent à tomber. C’est ici où l’opinion s’interroge sur l’image et la personnalité qu’affichent les opposants qui complotent contre leur pays à travers les capitales occidentales et africaines à la quête du pouvoir pour le pouvoir ?

La nature ne pardonne jamais

Ils étaient sept opposants à la merci des impérialistes occidentaux contre leur propre pays. Comme de gamins trainaient à l’abattoir, avec téléphones confisqués, ils apposent leurs signatures sur un document dénommé : « Lettre d’engagement » qui compromet leur carrière politique. Un engagement lourd de conséquences : « Je, soussigné sur l’honneur à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l’Accord LAMUKA, y compris son préambule ainsi que tous les textes y afférents. Je m’engage en outre à ne pas trahir le peuple Congolais en violant les dispositions précitées. Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serais soumis à l’opprobre de la Nation et à la sanction de mes pairs. Enfin je prends la ferme résolution de rester fidèle au présent acte et à l’accord LAMUKA », signé en date du 11 Novembre 2018 à Genève, en Suisse par Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe.

Hier, ces leaders d’une masse de peuple inconscient dénommé combattants et militants de l’UDPS et UNC, en donneur de leçon de respect des écrits, les avaient invités à ne pas faire pression sur leurs leaders au moment du choix d’un candidat commun de l’opposition aux scrutins du 23 Novembre 2018.

Aujourd’hui, comme de caméléons qui changent de couleurs, ils se plient à la pression de leur base. De tels leaders politiques n’ont pas le destin de ce pays à le conduire à la félicité. Prêts à vendre leurs âmes pour se remplir les poches ne méritent jamais la considération ni le respect des Congolais. Une seule chose est vraie : Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Félix Tshilombo et Freddy Matungulu méritent le procès de Nuremberg. Un procès connu pour avoir jugé et condamné tous ceux qui ont comploté contre leur pays en faveur du Nazi d’Hitler Adolph.

D’ailleurs, parmi les 7 partons de la conspiration contre la République Démocratique du Congo, trois sont descendants directs de nos bourreaux occidentaux qui ont installé la dictature pendant trois décennies, en ce qu’on en compte trois descendants direct des bourreaux de Patrice Emery Lumumba. Il s’agit de Jean-Pierre Bemba dont la richesse de sa famille émane du pillage de la RDC prétendument fils du Maréchal Mobutu; Félix Antoine Tshilombo, dont son père Etienne Tshisekedi impliquait dans l’assassinat de Patrice Emery Lumumba et Moïse Katumbi, avec les aïeux impérialistes.

L’image de la RDC ternie

La Rdc vient de subir pour la énième une humiliation et un affront sur le plan international avec une classe politique creuse, incompétente, désorientée, médiocre et incongrue. Les analystes et observateurs avertis ne cessent de s’interroger que si jamais, la Rdc mérite un tel sort. Faudrait-il léguer si pays à une bande d’aventuriers de la trempe de Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Félix Tshilombo et Freddy Matungulu ?

Ceci justifie cela que, l’un des parrains de l’opposition en l’occurrence Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya dans un speech qui avait fait buzz, avait à son temps qualifié le camp de la Majorité présidentielle des médiocres qui doivent dégager. Que dirait-il, de cette bande d’aventurier politique à la présidentielle de 2018? Quel qualificatif collé à ces 7 patrons de la conspiration contre la RDC ? Quelle épithète faudrait-il coller à cette bande d’opportuniste ?

Puisqu’ayant signé et que s’ils se compromettaient leurs engagements mettraient fin à leur carrière politique et ils seront soumis à l’opprobre de la Nation et à la sanction de leurs pairs. J’estime à mon humble avis, qu’il est presque temps que cette bande d’aventuriers politique se retirent de la scène politique et/ou au besoin les bannir de la Nation.

De toute évidence, l’opinion est d’avis que Félix Antoine Tshilombo qui, d’ailleurs n’a jamais fini ses études ni obtenu un titre académique conséquent, ni être à l’école de Droit ni de la politique moins encore de l’économie ou de la mécanique n’a aucune notion ni base légale en cette matière susceptible de conduire la destinée de ce pays. L’opinion soutient par ailleurs qu’il a appris la politique de la contestation auprès de son père et non la politique de la gestion. Quoi de plus normale d’affirmer que l’opposition sans position prépare la contestation aux scrutins du 23 décembre 2018.

Les ramassis

La scène politique congolaise est réputée de sa classe politique parachutée dans la nature sans aucun cursus politique universitaire. Ailleurs par exemple, l’on ne s’invite pas sur la scène politique si l’on n’est pas ressortissant de telle ou telle autre université qui forment les futurs dirigeants.

Cependant, en Rdc, la politique se fait sur base d’injures et diffamations contre tel ou tel autre camp politique auquel l’on n’appartienne pas. Par surcroit, l’on se fait populaire dans une masse incontrôlée et irréfléchie parce qu’on dispose d’un don effréné d’injures. Avec plus de 700 partis politiques et 6000 associations, pour qui certains partis politiques n’ont ni siège ni ancrage sur l’étendue du territoire national, leurs leaders s’illustrent à la télévision en donneur de leçon de la gestion de la chose publique.

Le cas de deux leaders qui ont retiré leurs signatures 24heures après à Genève illustrent bien l’échec dramatique de s’unir résulte de la faiblesse de Félix Tshilombo quine doit son nom d’avoir été placé à la tête de l’UDPS qui n’en a l’envergure ni la capacité intellectuelle ni morale ; le cas de Vital Kamerhe s’explique par le simple fait qu’il est fourbe, assoiffé d’argent, prêt à vendre son âme pour le billet de banque.

Cependant, un vrai leader convainc et explique sa position, défend ses convictions auprès de sa base et peu avant de se déplacer, aurait reçu mandat de cette base avant d’apposer sa signature au bas d’un texte sans en avoir au préalable discuté les enjeux avec son parti.

Désormais, il apparait aux yeux de tous que les leaders de l’opposition sont réellement de wagons (base) plutôt de locomotives (guide). Alors qu’au Front Commun pour le Congo, Joseph Kabila apparait clairement en locomotive (guide) et les partis et associations qui forment le FCC de Wagons (base), avant d’affronter la draisine (souverain primaire). Faut-il vérifier que cette base dont se prévalent l’UNC et l’UDPS dispose réellement de leurs cartes d’électeurs, car la population et l’électeur sont deux mondes différents.

Pius Romain Rolland/Cp

