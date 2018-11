PAPAKIN: Mission accomplie pour le Gouvernement de la Rdc et le FIDA

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dans le cadre de la relance du Programme d’appui aux pôles d’approvisionnement de Kinshasa en produits maraichers et vivriers (PAPAKIN), une mission conjointe Gouvernement de la RDC-FIDA vient de boucler son travail. L’objectif de cette mission était d’appuyer PAPAKIN à avoir un plan d’action et un plan de passation des marchés avec des indicateurs vérifiables. Ce qui permettra au projet d’avoir la capacité d’absorber le financement de plus 53 millions mis à sa disposition durant la période de 28 mois de prorogation conditionnelle par les résultats, accordée par le FIDA.

Commencée le 05 novembre dernier, la mission conjointe Gouvernement de la Rdc-FIDA s’est terminée le 18 novembre de la même année sous le signe de satisfaction de deux parties. Menée dans l’objectif d’appuyer PAPAKIN, la mission a commencé son travail d’abord à Kinshasa et ensuite au niveau de deux antennes, Mbanza Ngungu dans le Kongo Central et Kikwit dans la Province de Kwilu.

Au niveau de Kinshasa, indique notre source, cette mission a travaillé avec le PAPAKIN pour avoir une idée nette sur les réalisations faites, les perspectives d’avenir ainsi que sur le PTBA. Il a ensuite rencontré le ministre national de l’Agriculture, le ministre provincial représenté par son Directeur de Cabinet et a visité certains sites de la capitale dans le but d’analyser la faisabilité des différentes activités que le projet envisage dans son PTBA.

Au niveau de l’antenne de Mbanza Ngungu, la mission a présenté les civilités aux autorités locales. Une occasion pour aborder la question de la relance des activités de PAPAKIN après 2 ans de suspension de portefeuille du FIDA en RDC. Quelques sites ont été visité, notamment INERA/Kinzau où seront effectués les travaux de réhabilitation de deux bâtiments, forage d’un point d’eau avec irrigation goutte à goutte. Au niveau du marché de Nkolomfuma seront érigés un point de vente, des boutiques d’intrants, entrepôts et un bureau du marché et une compostière.

Un autre site visité, Loma toujours à Mbanza Ngungu où seront construits une chambre froide positive, un entrepôt pour la conservation des pommes de terre, une boutique d’intrants et une pépinière modèle.

La mission s’est rendue pour terminer au CETRAPAL (Centre de transformation des produits agroalimentaires), appartenant à Mme Marie-Josée Kandomba qui travaille dans la transformation et commercialisation des produits. Après échanges avec la mission, les différentes difficultés auxquelles elle fait notamment face ont été mises en exergue. Il s’agit du manque d’unités de transformation et des matériels appropriés.

Au niveau de l’antenne de Kikwit dans la province du Kwilu, pôle vivrier de PAPAKIN, la mission a eu à changer avec les autorités provinciales, les différents partenaires et autres structures étatiques dans le sens de la relance du projet. Les différentes équipes qui sont descendues sur le terrain ont été satisfaites de la qualité du travail abattu par les partenaires en dépit des difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment le manque d’unités de production, de transformation et des matériels appropriés.

Quelques recommandations ont été formulées à l’issue de cette mission conjointe Gouvernement de la RDC-FIDA, notamment la planification claire d’activités par le projet, l’intégration dune ligne permettant de lutter contre les maladies ravageuses, la sécurisation juridiques des différents sites où seront construits les ouvrages en faveur des paysans et autres producteurs.

La visite des routes à réhabiliter par PAPAKIN (Kiputunseke, de la pépinière de HPEK (Huilerie, plantation, et élevage du Kwilu), de CORIDEK (Collectif des organisations paysannes pour le développement de la rive droite du Kwilu) une union qui regroupe 26 organisations paysannes, a sanctionné la fin de la mission conjointe sur le terrain.

JMNK

