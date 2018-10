Organisé par l’Ambassadeur de la Fédération de Russie en Rdc: Le 1er concert de la musique classique a vécu

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Tous les invités du premier concert de la musique classique à Kinshasa, ont passé des moments inoubliables. Ce concert organisé grâce à la Maison de la Musique de Saint-Pétersbourg qui a exprimé sa disponibilité d’être un pionnier et donner un concert en Rdc et à Astrid Madiya, ministre de la Culture et des Arts a connu la présence de la conseillère du chef de l’Etat, de la ministre du Genre, Famille et Enfant, des diplomates et autres invités de marque.

« Permettez-moi de vous saluer à l’hôtel Kcmpinski Congo Fleuve venus ici pour assister au concert de la musique classique russe à Kinshasa. Je suis très heureux et fier de constater le fait que c’est pour la première fois que l’Ambassade organise un tel évènement. J’en suis sûr que les manifestations de ce genre dorénavant deviendront régulières », a indiqué M. Alexey Sentebov, Ambassadeur de la Fédération de Russie.

Il a par la suite remercié sincèrement ceux qui ont contribué à l’organisation de ce concert, en particulier, Mme la ministre de la Culture Astrid Madiya et M. le Directeur général de l’hôtel Tony Abi Azar et son équipe. Il a aussi remercié la Maison de la Musique de Saint-Pétersbourg qui a exprimé sa disponibilité d’être un pionnier et donner un concert en Rdc.

Et d’expliquer que les musiciens, arrivés à Kinshasa, sont des lauréats des compétitions internationales, ont eu beaucoup de concerts en Russie et dans les pays européens ! Ils jouaient ensembles avec les meilleurs orchestres connus dans le monde entier. Aujourd’hui au cœur de l’Afrique, ils ont interprété les chefs-d’œuvre des compositeurs russes.

« La culture russe a une longue histoire et des traditions riches. Elle est connue grâce à la littérature, la philosophie, le ballet, l’architecture, la peinture, le cinéma et la musique classique. Je sais qu’en RDC il y a beaucoup de connaisseurs et admirateurs de l’art russe. Et je les salue ici dans cette salle », a insisté M. Alexy Sentebov, qui confirme par ailleurs la volonté de son pays d’approfondir davantage les liens culturels entre la Russie et la RDC. Avec le soutien exprimé par Mme la Ministre de la Culture, l’Ambassade ne ménagera aucun effort pour enrichir la coopération de nos deux pays dans ce domaine, dit-il, avant de profiter de l’occasion pour annoncer la 8ème Semaine du cinéma russe qui aura lieu les 2, 5 et 6 novembre dans la Salle des spectacles du Palais du Peuple.

Astrid Madiya rassure du soutien de la Rdc

Ministre de la Culture et Arts, Astrid Madiya a remercié l’Ambassadeur de la fédération de Russie pour cette initiative, avant de rassurer du soutien de son Gouvernement aux initiatives culturelles de cette portée. « Le concert est une belle occasion de prestige et de raffermissement des liens d’amitié », dit-elle, avant d’exprimer sa joie de faire connaissance de l’art musical russe. Elle a émis le vœu d’ouvrir une série d’échanges culturels et de voir un jour les musiciens congolais se produire en Russie.

Le premier à emballer le public est le soliste André Telkov (piano), lauréat des compétitions internationales. Il a été suivi par Danila Efremov (clarinette), également lauréat des compétitions internationales. C’est sur un air de satisfaction et de bonheur partagé que ce concert organisé grâce au directeur artistique de la Maison de la musique de Saint-Pétersbourg a vécu.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.