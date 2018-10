Organisation du 4ème forum des ministres provinciaux du genre à L’Shi: Le pari gagné de Chantal Safou

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga a abrité du 25 au 27 octobre 2018, la 4ème édition du Forum national des ministres provinciaux et chefs des divisions provinciales en charge du Genre de la République Démocratique du Congo, sous la présidence de la ministre nationale du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa. Thème choisi : « Investir dans la force productrice de la femme rurale, et assurer son implication au processus électoral en cours en RD Congo ».

Arrivée à Lubumbashi dans la soirée de mercredi 24 octobre, la patronne du Genre a été accueillie par la ministre provinciale du Genre du Haut-Katanga, accompagnée d’un bon nombre des femmes de sa province, notamment celles vivant en milieu rural.

Jeudi 25 octobre, Chantal Safou Lopusa a été reçue par le Gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pande Kapopo. Au menu de leurs échanges, l’organisation pour la première fois à Lubumbashi, du forum des ministres provinciaux en charge du Genre de la RDC, après les trois dernières éditions tenues à Kinshasa.

Après l’audience avec le Gouverneur, la patronne du Genre a procédé à l’ouverture officielle des travaux de ce 4ème forum des ministres provinciaux et chefs des divisions du Genre de la RDC dans le beau cadre Hypnose à Lubumbashi.

Devant l’assistance composée de 21 ministres provinciaux et chefs des divisions sur les 26 que comptent la RD Congo, et plusieurs autres autorités politico-administratives du Haut-Katanga, mais aussi de son gouverneur, ces travaux ont été lancés avec une note de satisfaction.

Prenant la parole en premier lieu, la représentante d’Onu Femme RDC, Awa Ndiaye Seck a félicité le gouvernement de la RDC, à travers sa ministre du Genre, Chantal Safou Lopusa pour la tenue de ce forum annuel des ministres provinciaux en dehors de Kinshasa.

Pour sa part, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Célestin Pande Kapopo a émis le vœu de voir ce forum identifier les problèmes qui freinent l’épanouissement de la femme congolaise et d’y proposer des solutions nécessaires. Ce, avant de rendre un hommage mérité au chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange pour la paix instaurée dans le Haut-Katanga, sans laquelle ce forum n’aurait été organisé.

La ministre nationale du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa a quant à elle tracé les objectifs attendus à l’issue de ce forum, notamment : « Obtenir un état des lieux de la situation socio-économique et humanitaire de la femme congolaise ; Proposer des mécanismes pour impliquer les femmes dans la cohésion sociale et dans la consolidation de paix durant le processus électoral ; Promouvoir les stratégies de renforcement du système de collecte des données sur la situation de la femme ; Proposer des stratégies pour le positionnement des femmes dans le processus électoral ; Promouvoir le protocole de Maputo spécialement les thématiques relatives à l’égalité et à la non-discrimination, aux droits à la santé de la reproduction et aux droits économiques, sociaux et culturels. Pour atteindre tous ces objectifs, j’appelle toutes les participantes et tous les participants aux présentes assises à plus d’abnégation et d’assiduité. Mon vœu est que de ces assises sortent de recommandations idoines réalistes et réalisables, portées par un comité de suivi plus efficace et efficient ».

Poursuivant, elle émet le vœu de voir que ces assises devenir un cadre de réflexion, d’évaluation, d’orientation et de planification stratégique des différentes actions : « dans ce sens, je souhaite vivement que ces assises deviennent un cadre de réflexion, d’évaluation, d’orientation et de planification stratégique et coordonnée de nos différentes actions pour un monde 50/50 à l’horizon 2030. De même, j’invite tous les Ministres et chefs de Division provinciaux en charge du genre de réfléchir sur les mécanismes devant assurer une plus grande implication technique et financière du Gouvernement central et des gouvernements provinciaux à la tenue de ce Forum. Ceci témoignera de notre appropriation de cette initiative louable. C’est aussi cela la souveraineté ».

Des travaux proprement dits

Après le lancement officiel, plusieurs intervenants ont exposé autour des questions liées au genre en RD Congo, notamment sur l’état de mise en œuvre des recommandations de la 3ème édition du forum des ministres provinciaux et chefs des divisions en charge du genre ; de la présentation de la nouvelle application sur la collecte des données sur les violences sexuelles et basées sur le genre ; de la présentation du plan d’action national sur la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur Femme, Paix et Sécurité et du bilan des actions menées et à mener en faveur de l’autonomisation de la femmes vivant en milieu rural.

Au deuxième jour de ces assises qui ont connues l’appui technique et financier des partenaires tels qu’Onu Femme RDC, UNFPA, PNUD, et pour la première fois de la FAO et de l’Ong internationale IPAS, les interventions ont tourné autour de la présentation du Protocole de Maputo ; du processus de vulgarisation dudit protocole et de la mise en œuvre de son article 14, du processus de vulgarisation du code de la famille modifié et complété, et de la présentation de Nexus Humanitaire et Développement lancé par l’UNFPA.

Après ces différentes interventions, l’on a donné lieu aux différents panels où chaque ministre provincial a exposé sur le genre, la situation économique de la femme, mais aussi des mines et autres alternatives économiques, des épidémies, de la santé de la reproduction et violences basées sur le genre, et enfin de la participation politique de la femme et consolidation de la paix.

La journée a été bouclée par un point de presse tenu par la ministre nationale du Genre, enfant et famille, Chantal Safou Lopusa, entourée des différents partenaires venus en appuie pour la réussite de ce 4ème forum des ministres provinciaux et chefs des divisions en charge du genre. Une belle occasion pour la patronne du Genre de sensibiliser les femmes à s’impliquer totalement au processus électoral en cours dont la date de sa tenue est pour ce 23 décembre 2018.

Samedi 27 octobre, dernier jour de ces assises, les participants ont assisté aux derniers panels, avant la lecture et adoption des recommandations du forum. Le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pande qui a pris part à cette cérémonie de clôture a félicité la patronne du genre pour la réussite de ce forum.

La ministre nationale du Genre, enfant et famille, Chantal Safou Lopusa a exprimé son satisfecit : « au moment de clôturer la quatrième édition du Forum national des Ministres et Chefs de Division en charge du Genre, je voudrais vous exprimer toute ma joie pour la qualité des informations et des échanges que nous avons eus durant ces assises de trois jours. Je me sens d’autant plus heureuse que la quasi-totalité des provinces, soit 21 sur les 26, que compte le pays ont pris part à ces assises, malgré toutes les contraintes logistiques et de transport pour atteindre la ville de Lubumbashi. Je me réjouis également de la qualité de l’accueil qui nous a été réservé par les autorités de la province du haut-Katanga. La province du Katanga restera désormais dans l’histoire comme la première province à avoir accueilli le Forum en dehors de la ville de Kinshasa ».

Avant de boucler totalement ces travaux, Chantal Safou Lopusa a baptisé le gouverneur Pande Kapopo comme un « He for She », pour son grand appui dans la réussite de ces assises. Dans sa casquette de présidente du Comité Technique spécialisé de l’Union Africaine sur l’autonomisation et la femme et égalité entre homme et femme, Chantal Safou Lopusa adressé un message de félicitations à la nouvelle présidente de la République Fédérale de l’Ethiopie, Sahle-Work Zewde.

A son tour, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Célestin Pande a offert à la délégation un dîner de gala. Place à présent à la préparation du 5ème forum qui aura lieu l’année prochaine dans la province du Lualaba.

Bernetel Makambo

