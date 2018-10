Œuvre d’un ancien de Wenge Musica Maison Mère: L’opus “Seule personne” du chanteur Eboa Login cartonne bien

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les mélomanes ont bien accueilli l’opus “Dépannage” que le chanteur Eboa Lotin, un transfuge de l’orchestre Wenge Musica Maison Mère venait de lancer dans les bacs après plus d’une année de travail au studio. Suite à un problème de cadrage personnel, le chanteur Eboa Lotin, la voix cassée de la musique congolaise, le sosie de DindoYogo, avait claqué la porte du groupe cher à Werrason à la recherche du bon vent ailleurs.

Et, ayant opté pour le silence, la discrétion obligeant, cet artiste plein de stratégies s’était retranché au studio pour préparer une œuvre qui déterminera la suite de sa carrière. Avant de parler, Eboa Lotin voulait d’abord accompagner son action d’une compile de qualité. Ce qui vient de lui prendre tout le temps passé dans le décor.

Néanmoins, il a déjà fait les 85% de son opus intitulé ” Dépannage ” qui renferme 12 titres. Cependant, avant de lancer ce tube dans les bacs, il en a extraite une chanson intitulée ” Seule personne “, qui est déjà dans différentes plateformes de téléchargement afin de satisfaire l’oreille de mélomane lambda qui, d’ores et déjà, croit à la réussite de la carrière d’Eboa Lotin, ce chanteur dont la voix mélancolique a fait parler de lui à l’époque au sein de Wenge Musica Maison Mère.

