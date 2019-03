Nomination d’un nouveau Premier ministre: Le FCC presse Fatshi

Au Conseil de sécurité où la situation de la République démocratique du Congo a été passée au peigne fin, il a été demandé au Président de la République, Félix Tshisekedi, de procéder à la nomination d’un nouveau chef du Gouvernement. A Kinshasa, le Front Commun pour le Congo, FCC invite le chef de l’Etat Félix Tshisekedi à nommer, dans les meilleurs délais, le Premier ministre, chef du Gouvernement, pour la mise en œuvre de son programme d’action. Selon un cadre de cette méga plate-forme politique dont Joseph Kabila est l’Autorité morale et d’où proviendra le prochain Premier ministre, on déclare avoir déjà déposé au cabinet du chef de l’Etat le nom de l’oiseau rare, celui-là même qui est appelé à exécuter le programme quinquennal de Félix Tshisekedi.

Alors, pourquoi cette nomination tarde ?

« La question mérite d’être posée à l’actuel Président de la République », estime le FCC qui déplore que la nomination traine. ‘’Le peuple exige tous les jours la sortie de ce gouvernement pour être pris en charge correctement’’, renchérit-on. L’urgence se justifie également par le fait que le gouvernement actuel et ceux qui sont restés, cumulent les fonctions de plusieurs Ministères.

Pour le cabinet du Président de la République, rien ne sert de s’agiter là-dessus, car ce n’est que ce mercredi que le courrier contenant le nom du nouveau chef du gouvernement est parvenu au Secrétariat de Félix Tshiskedi et il procèdera à cette nomination dans les tout prochains jours. Toutefois, cette nomination ne saura plus attendre, vu la pression et les attentes de la population qui est impatiente et voudrait que ses problèmes trouvent solution.

Soulignons qu’après des échanges et débats fructueux qui se sont déroulés du 04 au 06 mars courant, le prof Néhémie Mwilanya, Coordonnateur du comité stratégique du FCC et Jean-Marc Kabund, président de l’UDPS ont signé un communiqué conjoint. Il s’en dégage que le Front Commun pour le Congo détient, de manière documentée, la majorité absolue à l’Assemblée nationale au sens de l’article 78 alinéa 1er de la Constitution.

De ce fait, les deux plateformes politiques recommandent à l’Autorité morale du FCC, le Président de la République honoraire, d’accomplir les devoirs de sa charge permettant au chef de l’Etat de procéder à la désignation du Formateur du Gouvernement. Au Président de la République, de nommer diligemment le formateur du Gouvernement. Les deux plateformes politiques affirment, par ailleurs, leur volonté commune de gouverner ensemble dans le cadre d’une coalition gouvernementale.

Pour arriver à ces conclusions, le Front Commun pour le Congo (FCC) et Cap pour le changement (CACH) se sont dits soucieux de préserver, dans l’intérêt supérieur de la Nation, les acquis de l’historique passation pacifique du pouvoir qui a eu lieu le 24 janvier 2019, de conforter le climat ambiant de paix ainsi que la stabilité du pays, d’assurer la bonne gouvernance et le bien-être du peuple et , à cette fin, de faciliter la mise en place d’un Gouvernement de plein exercice reflétant la volonté du souverain primaire, telle qu’elle ressort des résultats des élections présidentielle et législatives du 30 décembre dernier et disposant de la légitimité nécessaire pour notamment faire face aux urgences du moment, le Front Commun pour le Congo (FCC) et le Cap pour le changement (CACH) ont entrepris des concertations à l’effet de cerner la problématique de la détermination de la Majorité parlementaire.

