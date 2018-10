Nangaa aux membres du Conseil de Sécurité de l’ONU «Le 23 décembre 2018, les élections auront lieu en Rdc»

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A trois mois de la tenue des élections législatives nationales et provinciales ainsi que la Présidentielle, la République Démocratique du Congo ne cesse d’accueillir des visiteurs venant de tous les quatre coins du monde. Chose qui n’est pas mauvaise, mais à laquelle tous ces visiteurs doivent comprendre que la situation au pays de Joseph Kabila n’est pas si pire pour nécessiter des interventions. En ce troisième processus électoral en RDC, la notion de la souveraineté est de mise, car le pays n’admet plus des ingérences étrangères. Même le Congolais du coin le plus lointain ne veut plus entendre parler de son pays comme quémandeur. C’est ce que Joseph Kabila a compris, et c’est pourquoi le Congo veut seul organiser ses élections. Ainsi, tous ceux qui ne croient pas en ça, doivent venir au Congo le 23 décembre pour assister à ce vote historique organisé par les Congolais eux-mêmes. Et si Corneille Nangaa gagne ce pari, l’histoire de la RDC s’écrira d’une belle manière.

Une importante délégation du Conseil de Sécurité des Nations Unies était en visite de travail en République Démocratique du Congo du vendredi 5 à dimanche 7 octobre 2018. Ce, à deux mois de la tenue des élections législatives nationales et provinciales ainsi que la présidentielle prévues le 23 décembre 2018.

Conduite par le représentant permanent de la France aux Nations Unies, François Delattre, cette délégation s’est entretenue vendredi 5 octobre avec la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), autour du processus électoral.

Durant plusieurs heures d’entretien, Corneille Nangaa a, devant ses hôtes, brossé en quelques lignes les étapes essentielles franchies par son institution pour l’organisation de bonnes élections en RDC.

« C’était une bonne réunion avec les membres du Conseil de Sécurité, qui sont venus s’imprégner et manifester la volonté des Nations-Unies d’appuyer les élections. C’était l’occasion de leur remercier pour l’appui considérable que nous continuons à avoir des Nations Unies, que ça soit la Monusco ou le Pnud, nous avons aujourd’hui plus de 130 experts en formation à la Monusco qui sont nos conseillers, et c’était pour nous l’occasion de le remercier », a déclaré le président de la CENI face à la presse.

Quant au financement et toute sorte d’aide internationale pour les prochaines élections, Corneille Nangaa a réaffirmé la volonté du Gouvernement congolais de ne pas recourir à l’aide internationale.

Ainsi, Nangaa n’a pas eu d’autres choix que celui de confirmer à ses invités que les élections en RD Congo se tiendront bel et bien le 23 décembre 2018. N’en déplaisent à tous ceux-là qui formulent tous les jours des hypothèses et des doutes sur ce scrutin.

« Le gouvernement a pris l’option de ne pas solliciter d’autres appuis financiers et logistiques des partenaires. C’était l’occasion pour le Conseil de Sécurité de l’ONU de dire que la Monusco est toujours prête en cas de besoin. Nous sommes ouverts, et les discussions vont se poursuivre dans ce sens. C’était aussi l’occasion d’échanger sur l’avancement du processus. Le processus avance bien, et les élections se tiendront le 23 décembre », a martelé le président de la CENI.

Quant aux défis qui restent, le président de la Centrale électorale affirme qu’ils feront l’objet des discussions au fur et à mesure avec les techniciens en la matière.

Pour supporter le poids de ces élections, la CENI affirme avoir acquis 5 nouveaux avions gros porteurs, en dehors de 2 existants, et 8 hélicoptères, 97 camionnettes, 50 camions Kamaz, 10 camionnettes militaires.

« C’est également l’occasion de saluer la décision qu’on a prise hier. Tout en se disant que nous devons concilier les impératifs de faire en sorte qu’il y ait crédibilité et l’impératif de ne pas rater la date du 23 décembre », a ajouté Nangaa Yobeluo.

Ainsi pour sa part, la délégation du Conseil de Sécurité des Nations Unies, par la bouche du Français François Delattre, la délégation de l’ONU s’est dite satisfaite globalement de l’évolution du processus électoral en cours en RDC.

« Le Conseil de sécurité doit mettre tout son poids au service de notre objectif prioritaire : des élections le 23 décembre, crédibles, transparentes, dans un climat apaisé », a-t-il lancé à la presse.

Par ailleurs, la délégation du Conseil de Sécurité a eu des échanges avec le Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange, le Premier ministre Bruno Tshibala, et d’autres membres du Gouvernement de la République.

D’autres discussions se sont également déroulées avec le top management de la MONUSCO sur le plan logistique et le dispositif mis en place par la mission onusienne ainsi que le rapport avec le pouvoir organisateur des élections.

De rappeler que la délégation était composée des représentants permanents de la Bolivie, de la Chine, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Equatoriale, de l’Ethiopie, de Kazakhstan, du Koweït, du Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne, de la Fédération du Russie, de la Suède et du Royaume uni.

Bernetel Makambo

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.