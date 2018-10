Motema Pembe ramène un point à Mbuji-Mayi devant SM Sanga Balende

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dans l’autre derby, à Mbuji-Mayi au stade Kashala Bonzola, les Immaculés du DC Motema Pembe ont ramené un nul de 2-2, pourtant on croyait en une victoire des vert, blanc rouge. Les « Anges Saints » sont revenus dans les dernières minutes, match comptant pour la même journée du 24ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) Division 1. Les « Anges Saints » ont ouvert la marque par Bukasa Mukendi, avant que les Immaculés n’égalisent par leur capitaine Ricky Tulenge sur balle arrêtée. Le Ghanéen de Motema Pembe, Bernard Morrisson va donner l’avantage aux Kinois, mais les « Anges Saints » vont réussir l’égalisation par manque de concentration par le buteur-maison Lusiela Mande.

Gaby Mass

