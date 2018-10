Mobilisés par André Kimbuta: Les Kinois se rangent derrière Ramazani Shadary

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

À l’initiative du gouverneur de la ville province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, les Kinois des différentes couches sociales se sont retrouvés à l’Espace village chez Temba, dit Grand Libulu, dans la commune de la Gombe, pour célébrer et honorer le candidat président du Front Commun pour le Congo (FCC), Emmanuel Ramazani Shadary.

Dans un style très attirant, le premier citoyen de la ville a présenté à la représentativité de la population de sa juridiction, le Dauphin de Joseph Kabila Kabange, lui-même vrai kinois, a lâché André Kimbuta. Saisissant également cette occasion, le Gouverneur de Kinshasa a tenu à remercier vivement le Chef de l’État pour avoir fait preuve d’un sens élevé de démocratie, en se choisissant un Dauphin, après ses deux mandats constitutionnels.

Prenant à son tour la parole, le candidat numéro 13 à la présidentielle du 23 décembre prochain a d’emblée précisé à l’opinion tant nationale qu’internationale qu’il n’est pas encore en campagne électorale, avant de fortifier les Kinois au sujet de leurs préoccupations qu’il connaît personnellement, ainsi que les attentes de la population de la capitale congolaise.

Il sied de souligner que pour agrémenter cette cérémonie, plusieurs musiciens de Kinshasa ont défilé sur le podium. Il s’agit notamment de Tshala Muana et Reddy Amisi. Et pour immortaliser cette rencontre, au nom de tous les Kinois, André kimbuta a remis un cadeau de la carte, en malachite, de la RDC, à la grande satisfaction de tous les participants.

Shadary à Nkamba

Il a répondu le jeudi 12 octobre 2018 à l’invitation de l’Eglise Kimbanguiste. Et ce, à l’occasion des festivités marquant le double anniversaire de la mort le 10 octobre 1951 à 15h du Prophète Simon Kimbangu et la naissance à la même heure, le 10 octobre 1951 de son petit-fils, Simon Kimbangu Kiangani, actuel chef spirituel de l’Eglise Kimbanguiste et sa réincarnation.

Emmanuel Ramazani Shadary s’est rendu en visite éclair à Kamba où il été invité à dire un petit mot de circonstance à cette occasion comme la coutume l’exige pour tous les invités. Le Secrétaire permanent du PPRD a reconnu la véracité des prophéties de Simon Kimbangu pour le Congo, l’Afrique et le Monde. La réincarnation de l’actuel chef spirituel de l’Eglise Kimbanguiste en est une preuve, a-t-il dit.

Le candidat du FCC a également dit avoir une chance particulière en foulant pour la première fois la terre sainte de Nkamba, nouvelle Jérusalem et d’avoir reçu la bénédiction qui lui donnera des énergies spirituelles nécessaires.

Ce, avant de préciser : « je ne suis pas venu en campagne. Je suis venu répondre comme tout le monde à une invitation pour célébrer un double anniversaire au sein de la première Église noire d’Afrique, l’unique qui a son siège en Afrique et en RDC ».

Il sied de noter que le chef de l’État, Joseph Kabila qui a été présenté comme l’un des continuateurs de la vision de Simon Kimbangu et celle d’autres pères de l’indépendance, a été représenté à Nkamba par son Directeur de cabinet adjoint, Jean-Pierre Kambila. Ce dernier lui a rendu également un hommage mérité pour son attachement aux idéaux des nationalistes congolais.

La présence du ministre National de la santé, du Gouverneur ad intérim du Kongo Central, des représentants des chefs d’Etas d’Angola, du Congo Brazzaville ainsi que les délégations étrangères venues d’Amérique et d’autres continents, a été remarquable à cette cérémonie.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.