Mise en œuvre des recommandations du forum des ministres provinciaux du Genre: Les points focaux Genre sensibilisés sur le processus de vulgarisation du protocole de Maputo

Un atelier de deux jours s’est ouvert ce jeudi à Kinshasa en vue d’impliquer ces points focaux genre dans ce processus déclenché depuis le mois de juillet dernier.

Impliquer les points focaux genre dans le processus de vulgarisation et domestication Protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme (Protocole de Maputo) en RDC en général et dans leurs ministères et institutions respectifs en particulier, tel est l’objectif de « l’atelier de restitution aux points focaux genre du processus de vulgarisation et de mise en œuvre du Protocole de Maputo en RDC » ouvert ce jeudi 22 novembre 2018 à Kinshasa, Hôtel Elaïs, par la Directrice de cabinet adjointe, représentant Mme la ministre du Genre, Enfant et Famille.

Durant deux jours, les participants réfléchissent sur les stratégies de vulgarisation de cet outil juridique international dans leurs ministères et institutions avec un agenda y relatif. Il sera également question de renforcer leurs capacités sur les droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive mais aussi leur permettre de conceptualiser et de s’approprier les prochaines étapes du processus.

C’est ainsi que Mme Mariette Kavalami a, au nom de la ministre du Genre, Enfant et Famille, exhorté les participants à cet atelier de bien assimiler le contenu du Protocole de Maputo. C’est de cette assimilation, a-t-elle insisté, que dépend la réussite du processus de vulgarisation et de mise en œuvre du Protocole de Maputo.

Historique

La poursuite de ce processus a été d’ailleurs parmi les recommandations du 4e Forum national des ministres provinciaux et chefs de division en charge du Genre tenu du 25 au 27 octobre 2018 à Lubumbashi. Ce processus a été lancé depuis le 30 juillet 2018 par le ministère du Genre, Enfant et Famille à travers sa Cellule d’Etudes et de Planification de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant (CEPFE). Ce lancement a été motivé par la publication dans le Journal Officiel trois mois auparavant, du Protocole de Maputo.

Le président de la République a signé l’Acte d’adhésion de la RDC au Protocole de Maputo en juin 2008, deux ans après l’approbation du Parlement.

Ce Protocole exploite huit thématiques en faveur des droits des femmes : Egalité/non-discrimination ; Protection des femmes contre la violence ; Droits relatifs au mariage ; Droits à la santé et la reproduction ; Doits économiques, sociaux et culturels ; Droit à la paix ; Protection des femmes dans des conflits armés ; Droits des groupes des femmes bénéficiant d’une protection sociale. Cet atelier à l’attention des points focaux des ministères et institutions est appuyé par l’Ong internationale Ipas qui ne cesse d’accompagner le ministère du Genre, Enfant et Famille dans le processus de vulgarisation de cet instrument international.

Bernetel Makambo

