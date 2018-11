Menace des installations des Etats-Unis en Rdc: Le mythe demeure entier

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Qui sont ces organisations terroristes qui menacent d’attaquer les installations du gouvernement des États-Unis en République démocratique du Congo et quelles sont les réelles motivations ? Ce questionnement vaut son pesant d’or, maintenant que depuis 4 jours, l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique est restée fermée au public. Sur les réseaux sociaux circulent une photo du centre culturel américain, démontrant que le drapeau américain aurait été arraché. Faits qui alimentent les discussions et font monter la pression dans une capitale résolument tournée vers la campagne électorale.

En effet, M. John Dunne, Attaché de presse à l’Ambassade des Etats-Unis à Kinshasa a été interviewé par ses services sur cette actualité, avant de donner des précisions. Que pouvons-nous dire aux citoyens américains au sujet de la menace en République démocratique du Congo? Quand l’ambassade reprendra-t-elle ses activités? Et de répondre que la priorité la plus haute du Secrétaire d’Etat est la sûreté et la sécurité des citoyens américains, y compris notre personnel diplomatique, militaire et les autres représentants du gouvernement travaillant à l’étranger.

Et de renchérir que nous suivons de près les rapports faisant état des menaces contre des installations du gouvernement des États-Unis à Kinshasa. Le Département d’Etat ne peut en dire davantage sur les rapports évoquant ces menaces. L’ambassade des États-Unis restera fermée au public le 29 novembre. Et d’ajouter que les forces de l’ordre locales et les responsables de la sécurité de l’ambassade prendront des mesures appropriées pour garantir la sécurité du personnel et des visiteurs.

Il a par la suite encouragé tous les citoyens américains vivant en dehors des États-Unis à s’inscrire au Smart Traveler Enrollment Program (STEP). « Nous publierons des informations actualisées dans les Avertissements aux Voyageurs sur travel.state.gov<http://travel.state.gov/> et nous les enverrons aux citoyens américains inscrits au STEP. Pour accéder à une liste détaillant les manières diverses de recevoir nos informations au sujet de la sûreté et de la sécurité, incluant Twitter et Facebook, veuillez consulter le site travel.state.gov/<http://travel.state.gov/stayingconnected>stayingconnectedhttp://travel.state.gov/stayingconnected », dit-il.

A la question de savoir, quelles organisations terroristes opèrent en Rdc et qui est responsable de cette menace? M. John Dunne répond que la liste des Organisations terroristes étrangères (FTO) reprend les noms d’organisations qui, de l’avis du Secrétaire d’Etat, se sont engagées dans la planification et la préparation d’actes terroristes futurs possibles ou qui conservent la capacité et l’intention de commettre de tels actes. Le Département d’Etat qualifie aussi les organisations et les individus ayant commis, ou qui pose un risque significatif de commettre, des actes terroristes comme étant des Terroristes internationaux Désignés Spécialement (SDGT), en application du Décret Présidentiel 13224.

En outre, la Liste d’Exclusion des Terroristes (TEL) répertorie les organisations qui, de l’avis du Secrétaire d’Etat, ont commis, planifié ou soutenu matériellement des activités terroristes. Toutes les listes sont publiées sur le site du Département d’Etat.

JMNK

