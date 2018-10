Meeting au Stade Tata Raphael et marche du Boulevard Triomphal: Le FCC mobilise 180.000 militants contre 4.000 pour l’opposition

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Au centre de l’organisation des meetings et autres marches de protestation ou de soutien, l’avis de la Police nationale congolaise s’impose et mérite d’être considéré ou d’être confronté à d’autres sources d’information. Ayant en charge la sécurisation des militants du Front Commun pour le Congo et l’encadrement des manifestants de l’opposition, il lui revient aussi d’évaluer non seulement les dégâts et autres dérapages, mais aussi l’affluence de ceux qui ont été conviés à ces manifestations populaires. C’est dans ce cadre que le Commissariat provincial de la police ville de Kinshasa informe les Kinoises et Kinois que la marche de protestation organisée ce vendredi 26 octobre 2018 par un groupe de partis politiques s’est déroulée sans incident, indique un communiqué parvenu à la rédaction du Journal L’Avenir.

Et d’ajouter, partis de l’échangeur de Limete à 09h45, les manifestants ont emprunté le Boulevard Lumumba pour chuter sur le Boulevard Triomphal en face du Stade des Martyrs de la Pentecôte où la marche a pris fin après l’adresse des organisateurs de la marche aux 4.000 manifestants ayant pris part à la marche. Dans le même texte, le Commissariat provincial de la Police précise que, conformément aux instructions du Gouverneur de la ville, les manifestants n’ont pas été autorisés à franchir la commune de la Gombe où se trouvent plusieurs institutions du pays. Seuls les responsables politiques de la marche ont été autorisés à se rendre, par une délégation, au siège de la Commission électoral nationale indépendante (CENI) où ils ont procédé au dépôt d’un mémorandum.

A l’occasion, la Police rappelle aux partis politiques et à leurs militants que les forces de l’ordre sont apolitiques et veillent, conformément aux lois du pays, au maintien de l’ordre lors des manifestations publiques. De ce fait, la Police appelle tous les partis politiques et leurs militants à adopter un comportement ne troublant pas l’ordre public à l’instar de manifestants d’aujourd’hui. Le Commissariat provincial félicite du reste ses éléments commis à l’encadrement de cette activité pour le professionnalisme dont ils ont fait montre ce jour.

La Police n’a fait l’objet d’aucune provocation

Comme c’était le cas à l’opposition, le Commissariat provincial de la Police ville de Kinshasa que dirige le Commissaire Divisionnaire adjoint, Sylvano Kasongo Kitenge, l’a aussi fait pour le meeting organisé par le Front commun pour le Congo au stade Tata Raphaël, qui s’est déroulé sans incident de 10h30 à 12h30. A l’en croire, les éléments de la Police commis à la sécurisation de cette activité ont encadré de manière professionnelle les 180.000 militants à l’intérieur et aux alentours du stade. Avant, pendant et après le meeting, la police n’a fait l’objet d’aucune provocation.

Ayant encadré et sécurisé deux grandes manifestations politiques en 48 heures sans enregistrer d’incident majeur, le Commissariat provincial de la Police profite de l’occasion pour appeler les différentes formations politiques implantées dans la capitale à respecter le caractère apolitique de la police pour que les activités qu’elles organisent ne fassent pas l’objet des troubles à l’ordre public. La Police félicite, par ailleurs, ses agents qui ont travaillé de manière professionnelle. Le Commissariat provincial remercie également les organisateurs du meeting de ce jour pour le respect de l’ordre avant, pendant et après l’activité.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.