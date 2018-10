Max Manyanga salue Shadary, le continuateur de l’œuvre de J. Kabila

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le meeting organisé le samedi dernier au stade Tata Raphaël a connu la présence des Gouverneurs du Congo profond, qui avaient aussi à l’occasion, mobilisé leurs populations respectives. Max Manyanga, Gouverneur de la province du Kasaï, a aussi prouvé de quoi il était capable, en se faisant accompagner de ses administrés venus à Kinshasa, à cet effet. Vu l’afflux de la population, la presse a eu du mal à mettre la main sur ce Gouverneur qui n’a pas caché sa joie.

A ce grand meeting de la vérité, Max Manyanga parle d’abord d’une expression de la joie, parce que le président de la République, Joseph Kabila Kabange avait dit une fois : si vous ne croyez pas à mes propos, croyez au moins à mes œuvres. « Si ailleurs, les gens ne savent pas voir ce qui a été fait, pour nous au Kasaï, Joseph Kabila a réalisé beaucoup de choses. C’est dans la province du Kasaï qu’il nous a donné une usine de traitement d’eau potable qui vous donne 50.000 M3 par jour. C’est dans la même province qu’il nous a donné au chef-lieu du courant, dans la mesure où le délestage est l’exception et non la règle. C’est toujours au Kasaï qu’avez le bitumage de la route Loange-Tshikapa, la population de Tshikapa qui faisait un mois pour atteindre Kinshasa, fait aujourd’hui 13 heures », martèle-t-il, tout en soutenant que lorsqu’il dit, lorsque vous ne savez pas croire à mes propos, croyez au moins à mes œuvres, voilà encore une œuvre qu’il vient de produire, l’honorable Ramzani Shadary. Voilà pourquoi nous sommes contents, il est dans sa logique, de voir le camarade Shadary comme candidat du FCC, comme étant le continuateur de l‘œuvre de Kabila, est déjà une réussite qui n’a pas besoin de dessin. Soulignons que ce meeting a aussi connu la présence d’Evariste Boshab et le président du Caucus des parlementaires du Kasaï, le député national Evariste Vetshi Bopambo.

JMNK

