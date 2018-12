Lutte contre le VIH/SIDA Michel Sidibé exhorte à la connaissance du statut VIH et de la charge virale

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Directeur exécutif du Programme commun des Nations unies contre le VIH/SIDA (ONUSIDA) exhorte à la connaissance du statut VIH et de la Charge virale. Il l’a dit lors de la célébration de la Journée mondiale contre le VIH/SIDA (Jms), le 1er décembre de chaque année, sous le thème : « Connais ton statut ».

Pour Michel Sidibé, en cette Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA, l’ONUSIDA mène une campagne visant la sensibilisation des personnes à connaitre leur statut VIH et leur Charge virale. En 2017, affirme-t-il, 9,4 millions de personnes ignoraient simplement qu’elles vivent avec une maladie potentiellement mortelle, mais traitable.

« Si les personnes ne connaissent pas leur statut VIH, celles vivant avec le VIH ne peuvent pas commencer le traitement et celles séronégatives ne peuvent pas acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour préserver leur statut. Si les personnes ne connaissent pas leur statut VIH, elles ne peuvent pas se protéger, protéger leurs familles et leurs partenaires. Si les personnes vivant avec le VIH ne connaissent pas leur charge virale, elles ne seront pas sûres de l’efficacité du traitement protégeant leur santé et mettant un terme à la transmission du VIH », a fait remarquer le Directeur exécutif de l’ONUSIDA et adjoint au secrétaire général des Nations unies, avant de recommander de vivre positivement en s’informant sur son statut sérologique.

Cette année marque le 30e anniversaire de la première Journée mondiale de lutte contre le sida. Trente ans d’activisme et de solidarité sous la bannière de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Trente ans de campagne pour l’accès universel aux services de secours permettant de traiter et de prévenir le VIH. Mais après 30 ans, le sida n’est toujours pas éradiqué. « Nous avons encore du chemin à parcourir », a souligné le Directeur exécutif de l’ONUSIDA.

Soulignons que la Journée mondiale de lutte contre le sida est une journée pour commémorer le décès de millions de personnes qui ont perdu la vie à cause de maladies liées au sida, dont beaucoup sont décédées parce qu’elles ne pouvaient pas accéder aux services de lutte contre le VIH, à cause de la stigmatisation, de la discrimination et de la tendance à l’incrimination des populations clés.

Prince Yassa/Cp

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.