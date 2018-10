L’orchestre Zaiko Langa Langa poursuit sa tournée aux États-Unis

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sous la conduite de son leader charismatique M.Vula Nyoka Longo Joassart, l’orchestre Zaiko Langa Langa Nkolo Mboka se trouve en déplacement au pays de l’Oncle Sam pour une tournée de plus deux mois. Et le groupe propriétaire du style”ngwasuma ” va, de succès à succès.

Cependant, à l’escale de Dallas, pour de raisons inexplicables, deux éléments de l’orchestre ont fait défection. Il s’agit du chanteur Edo ainsi que du guitariste Los, peu connus du public. Néanmoins, la chasse aux sorciers est déjà entamée par des proches collaborateurs de Ya Jossart résidant dans cette partie des États-Unis afin de mettre la main sur les fugitifs et récupérer les passeports pour ne pas donner une mauvaise impression à l’Ambassade des États-Unis en RDC au retour de Zaiko à Kinshasa.

Pour le reste, ce groupe qui voit présentement et continuellement ses prestations au zénith depuis le lancement de sa danse “mokongo ya nkoba” sur la toile, ne récolte plus que des acclamations du public à chacun de ses concerts. Et possédant une équipe bien soudée au sein de laquelle évolué des artistes de talent, Nyoka Longo ne fait que se frotter les mains et la tournée aux États-Unis d’Amérique continue de plus belle.

Kingunza Kikim Afri/Cp

