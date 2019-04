Depuis son positionnement sur la trône musicale, le chanteur Fally Ipupa, grâce à sa propulsion initiée du moment où il roulait encore sous l’emprise du producteur ivoirien David Monshon, suit un itinéraire sans nid-de-pie et guimbarde sa carrosse pour faire valoir son itinéraire artistique.

Sa rencontre d’avec ce producteur ivoirien qui venait de se brouiller avec son protégé Koffi-Olomide, est le levier qui a permis à ce chanteur de convaincre ses collègues du Quartier-Latin-International pour l’accompagner dans la réalisation de son premier tube baptisé » Droit chemin « . Ce disque a été vendu à plusieurs exemplaires tout en servant de tremplin à son auteur-compositeur qui a vu son étoile brillé sur le plan interplanétaire.

Depuis lors, des tubes se sont enchaînés et tous ont apporté un plus à La Merveille. Cependant, contre toute attente, le compositeur de » Liputa » revient aujourd’hui pour dire que de toutes les œuvres qu’il a produites, « Control » qui est en téléchargement sur les réseaux sociaux se vend comme dans un film, comme ne cesse de le déclarer le chanteur lui-même. En un temps relativement court, il vient de battre son propre record avec plus de 250 mille vues… Un record en RDC.

Kingunza Kikim Afri/Cp