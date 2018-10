Lola Mwana en villégiature à Dallas aux États-Unis

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après le décès de son père biologique Dindo Yogo, la voix cassée de la chanson congolaise, le chanteur Lola Mwana, fils aîné de défunt, avait, au départ, eu la promesse ferme de Jossart Nyoka Longo pour faire partie intégrante de l’orchestre Zaiko Langa-langa Nkolo Mboka. Avec sa belle voix qui ressemble à celle de son géniteur, le jeune Lola Mwana a eu vent de poupe, malheureusement cette constante n’a été que de courte durée. Récupéré par Koffi Olomide qui voulait aussi avoir son Dindo Yogo à côté, là aussi, les noces n’ont été que de courte durée.

Commencera alors une période d’errance pour cette belle voix qui s’est, du coup, sentie comme poursuivie par un signe indien. Il a traversé le pool-Malebo pour une escapade artistique à Brazzaville. Là aussi, il n’aurait pas rencontré gain de cause. Alors, il se décida, comme les autres de sa génération pour aller tenter mener sa carrière solo de l’autre côté de la Méditerranée.

En Europe, les choses ont semblé bien marcher pour Lola Mwana qui, contre vents et marrées, vient de rallier le pays de l’Oncle Sam et précisément à Dallas où il est en pourparlers avec un bon producteur. (Sur la photo prise à Dallas, Lola Mwana au milieu).

Kingunza Kikim Afri/Cp

